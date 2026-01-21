ابايدىڭ قارا سوزدەرى يۋنەسكو-نىڭ «الەم جادى» تىزىلىمىنە ەنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاق الەمىن يۋنەسكو اياسىندا ناسيحاتتاۋ باعىتىنداعى جۇمىستار قاي باعىتتا جالعاساتىنىن باياندادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن جاركەنت مەشىتى مەن ۆوزنەسەنسك سوبورىن بىرىكتىرەتىن نوميناتسيا، قاراتاۋ جوتاسىنداعى پەتروگليفتەردى يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزۋ باعىتىندا ءتيىستى جۇمىستار اتقارىلادى. يۋنەسكو قاعيدالارىنا ساي 2026-27 -جىلدارى نوميناتسيالىق قۇجاتتاما جاسالىپ، ودان كەيىنگى جىلدارى ناقتى شەشىم قابىلدانادى، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
مينيستر «ۇلتتىق سيفرلىق مۇرا» جوباسىن ىسكە اسىرۋ باستاماسى جانداناتىنىن ايتتى.
- «ابايدىڭ قارا سوزدەرىن» يۋنەسكو- نىڭ «الەم جادى» تىزىلىمىنە ەنگىزۋ ءۇشىن ءتيىستى قۇجاتتار ساراپتامالىق باعالاۋعا جولداندى. «ۇلتتىق سيفرلىق مۇرا» جوباسى قازاقستاننىڭ تاريحي، مادەني جانە عىلىمي مۇراسىن ساقتاۋ، جۇيەلەۋ جانە تانىستىرۋعا ارنالعان ءبىرىڭعاي ۇلتتىق تسيفرلىق پلاتفورما قۇرۋ رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. جوبانى ىسكە اسىرۋ بارىسى ەرەكشە باقىلاۋدا بولادى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ەسكە سالساق، كەشە ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ اقىرعى وتىرىسى ءوتىپ، مادەنيەت پەن رۋحانيات سالاسىندا تىڭ ۇسىنىستار ايتىلعان بولاتىن.