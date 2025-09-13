ابايدىڭ «قارا سوزدەرى» ورتاق تۇركى الىپبيىندە جارىق كوردى
الماتى. KAZINFORM - حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا وراي، بىرنەشە باسىلىمنىڭ تۇساۋىن كەستى.
باسقوسۋدا العاش رەت 1954 -جىلى باكۋدە كيريلل قارپىمەن جارىق كورىپ، سودان بەرى قايتا باسىلماعان مۇحتار اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» رومان-ەپوپەياسىنىڭ «اباي» دەپ اتالاتىن العاشقى ەكى كىتابى ازەربايجان تىلىندە قازىرگى لاتىن الىپبيىنە اۋدارىلىپ جارىق كوردى.
سونىمەن بىرگە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ «قارا سوزدەرى» ورتاق تۇركى ءالىپبيى نەگىزىندە شىعارىلدى جانە قازاق ابايتانۋشىسى قايىم مۇحامەدحانوۆتىڭ «ابايدىڭ مۇراگەرلەرى» ەڭبەگى تۇرىك تىلىنە اۋدارىلدى.
جيىندا ءسوز سويلەگەن تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى، اكادەميك شاھين مۇستافايەۆ اباي مۇراسى تەك قازاق حالقىنىڭ عانا ەمەس، بۇكىل تۇركى وركەنيەتىنە ورتاق قۇندىلىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- تۇركى اكادەمياسىنىڭ جاڭا باسىلىمدارى - ۇلى ويشىلعا دەگەن قۇرمەتپەن قاتار، تۇركى الەمىندەگى مادەني بىرلىك پەن ساباقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام، - دەدى ش. مۇستافايەۆ الماتىدا ابايدىڭ رۋحاني مۇراسىنا ارنالعان حالىقارالىق كونفەرەنسيادا.
سونداي-اق، قازاقستان ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى اقىلبەك قۇرىشبايەۆ كونفەرەنسياعا قاتىسۋشىلارعا بەينەۇندەۋ ارقىلى قۇتتىقتاۋ ءسوزىن جولدادى.
ايتا كەتەيىك، تۇركى الەمىنىڭ ورتاق ءالىپبيى كوميسسياسى 34 ارىپتەن تۇراتىن ۇلگى ۇسىنعان ەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، تۇركى حالىقتارىنىڭ تاريحى تۋرالى ەكى تومدىق جيناق شىعادى. ءبىرىنشى توم گەوگرافيا، ساياسي جانە ەتنيكالىق تاريح جايىندا بولسا، ەكىنشى كىتاپتا مادەنيەت جاعى قامتىلماق.