ابايدىڭ 180 جىلدىعى: استانادا اقىننىڭ قارا سوزدەرىنە نەگىزدەلگەن قويىلىمنىڭ پرەمەراسى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى ءازىربايجان مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترىندا اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان «45» اتتى پلاستيكالىق قويىلىمنىڭ پرەمەراسى ءوتتى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
ابايدىڭ قارا سوزدەرىن ارقاۋ ەتكەن قويىلىمدا ناقتى كەيىپكەر جوق. پلاستيكا مەن انگە ورىلگەن قويىلىمدا اكتەرلار اقىننىڭ حالىققا ايتقان وسيەتىن ناسيحاتتايدى.
قويىلىمنىڭ رەجيسسەرى - ماسكەۋلىك يليا پودچەزەرتسيەۆ. ونىڭ ايتۋىنشا، كلاسسيكالىق ماتىندەر پلاستيكالىق ونەر تىلىندە جاڭاشا بەينەلەنىپ، پوەزيا مەن قوزعالىستىڭ ۇيلەسىمدى بىرلىگىن كورسەتەدى.
- قويىلىمعا دايىندىق مۇحتار اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» كىتاپتارىن وقۋدان باستالدى. كەيىن اقىننىڭ قارا سوزدەرىن وقىپ شىقتىم. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، ابايدىڭ قارا ءسوزى بۇگىندە وزەكتىلىگىن جويعان ەمەس. قويىلىم فيلوسوفيالىق تەرەڭ ماعىناعا يە. ونىڭ ايتار ويى بار. مۇندا ادامنىڭ بيلىككە تالاسقىش، جالقاۋ بولاتىنىنا، عىلىم، اقىلدىڭ جارىسى، سونداي-اق رۋحاني قۇندىلىقتاردان كورىنىستەر قويىلادى، - دەدى ماسكەۋلىك رەجيسسەر.
يليا پودچەزەرتسيەۆتىڭ رەجيسسەرلىك شەشىمىنىڭ ارقاسىندا ابايدىڭ فيلوسوفيالىق ويى ساحنالىق پلاستيكا ارقىلى كورەرمەنگە جەتكىزىلەدى.
- ابايدىڭ قارا سوزدەرىن ءىس-ارەكەت، قيمىل ارقىلى جەتكىزۋ رەجيسسەردىڭ تالابى بولدى. پلاستيكا ارقىلى قارا سوزدەرىن تىڭداپ، كورەرمەن بۇگىنگى قوعامدا بولىپ جاتقان جاعدايلاردى كورەدى، - دەدى ءازىربايجان مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترىنىڭ اكتريساسى اقبوتا ماكەجانوۆا.
ايتا كەتەيىك، «استانا بالەت» تەاترى حالىقارالىق فەستيۆالدە كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى.