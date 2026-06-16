اباي پوليتسياسى درونداردىڭ كومەگىمەن الاكول تاسجولىندا باقىلاۋدى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسى اۋماعىندا الاكول كولىندە تۋريستىك ماۋسىمىنىڭ باستالۋىنا بايلانىستى جول قوزعالىسى قارقىنىنىڭ ارتۋى بايقالادى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسىعان وراي، وڭىرگە كەلۋشىلەر لەگىنىڭ كوبەيۋى ماقانشى-جالاڭاشكول اۆتوجولىنىڭ جۇكتەمەسىن ەداۋىر كۇشەيتىپ، جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنىڭ ماڭىزدىلىعىن ارتتىرىپ وتىر. وسى جاعدايدا اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ەرەكشە ءرول اتقارىپ جاتىر.
پوليتسيا تاراپىنان جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ، قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى دەر كەزىندە انىقتاۋ جانە كولىك قوزعالىسىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋ ماقساتىندا زاماناۋي سيفرلىق تەحنولوگيالار كەڭىنەن قولدانىلادى. سونىڭ ىشىندە اۋەدەن باقىلاۋ جۇرگىزۋگە ارنالعان ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى (دروندار) ءتيىمدى پايدالانىلادى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزىپ وتىرعان اۋەدەن باقىلاۋ بارىسىندا قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعۋ، بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمىن بۇزۋ، قاۋىپتى مانيەۆرلەر جاساۋ جانە وزگە دە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاماۋ دەرەكتەرىنىڭ جولى كەسىلەدى. مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتار تەك جۇرگىزۋشىنىڭ عانا ەمەس، جولاۋشىلار مەن بارلىق جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي قاۋىپ توندىرەدى. وسى ورايدا ماقانشى اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ باستىعى پوليتسيا پودپولكوۆنيگى ءادىل كوۆناشاروۆ جۇرگىزۋشىلەرگە ۇندەۋ جاساپ، جولداعى ءتارتىپتىڭ ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋ - ءاربىر جۇرگىزۋشىنىڭ مىندەتى. الاكول باعىتىنداعى كولىك اعىنىنىڭ كوبەيۋىنە بايلانىستى ءبىز كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ وتىرمىز. ءاربىر جۇرگىزۋشى ءوز ءومىرى مەن وزگەنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپتى ەكەنىن ۇمىتپاۋى ءتيىس، - دەدى پوليتسيا پودپولكوۆنيگى.
اباي وبلىسى پ د جول - جوعارى ءتارتىپ پەن جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتەتىن ورتاق كەڭىستىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل باعىتتا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان جۇرگىزىلىپ جاتقان باقىلاۋ مەن پروفيلاكتيكالىق شارالار جولداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ باستى تەتىگى بولىپ وتىر. بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋ، قاۋىپتى مانيەۆرلەردەن باس تارتۋ جانە جولدا مۇقيات بولۋ - ءاربىر ازاماتتىڭ مىندەتى. ءار ساپاردىڭ قاۋىپسىزدىگى پوليتسيانىڭ باقىلاۋ شارالارىمەن قاتار، جۇرگىزۋشىلەردىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىنە دە تىكەلەي بايلانىستى.
بۇعان دەيىن الاكولدە پوليتسيا مايورى بىرنەشە تۋريستىڭ ءومىرىن قۇتقارىپ قالعانىن جازعان ەدىك.