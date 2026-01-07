اباي وبلىسىنىڭ ورماندارىندا جابايى جانۋارلار قۇتىرۋىنىڭ الدىن الۋ كۇشەيتىلدى
سەمەي. KAZINFORM - «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتى اۋماعىندا جابايى جانۋارلار اراسىندا قۇتىرۋ اۋرۋىنىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ ماقساتىندا پروفيلاكتيكالىق ءىس- شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ورمان القابىنداعى اڭدار جۇرەتىن سوقپاقتار بويىنا ۆاكتسينا سالىنعان ارنايى ازىقتىق بريكەتتەر تاراتىلدى. يممۋنيزاتسيانىڭ بۇل ءادىسى ەڭ الدىمەن قاۋىپتى ۆيرۋستىڭ نەگىزگى تاسىمالداۋشىلارى سانالاتىن تۇلكىلەردى، قاسقىرلاردى جانە جاناتتاردى قورعاۋعا باعىتتالعان.
- ۆاكتسينا ازىقتىق بريكەتتىڭ ىشىندە ورنالاسقان جانە جانۋارلار ءۇشىن قاۋىپسىز. ونى جەگەن كەزدە يممۋنيتەت قالىپتاسىپ، تابيعي ورتادا اۋرۋدىڭ تارالۋىن توقتاتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەيدى رەزەرۆات وكىلدەرى.
اتالعان ءىس-شارالاردى «سەمەي ورمانىنىڭ» مەملەكەتتىك ينسپەكتورلارى جانە ۆەتەريناريالىق قىزمەت ماماندارى بىرلەسىپ جۇرگىزىپ كەلەدى. يممۋنيزاتسياعا ارنالعان پرەپاراتتاردى اباي وبلىسىنىڭ ۆەتەريناريالىق قىزمەتى ۇسىنعان.
سونىمەن قاتار ماماندار تۇرعىندار اراسىندا دا پروفيلاكتيكالىق جۇمىستاردى كۇشەيتتى. اۋىلدىق وكرۋگتەر حالقىمەن كەزدەسۋلەردە جانۋارلارداعى قۇتىرۋدىڭ بەلگىلەرى، جابايى اڭدارمەن بايلانىس كەزىندەگى ساقتىق شارالارى جانە كۇماندى جاعدايلار تۋىنداعان جاعدايدا دەر كەزىندە حابارلاۋ قاجەتتىگى ەسكە سالىندى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قىرعىزستاندا قوڭىر ايۋ پوپۋلياتسياسى ارتقانى حابارلانعان.