اباي وبلىسىنىڭ وقۋشىسى باقشا سۋاراتىن روبوت ويلاپ تاپتى
سەمەي. KAZINFORM - جارما اۋدانى گەورگيەۆكا ورتا مەكتەبىنىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى ەرالى قىستاۋباي اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان ەرەكشە قۇرىلعى جاساپ شىقتى. بۇل تۋرالى اباي وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ول توپىراقتىڭ ىلعالدىلىعىن انىقتاپ، اۆتوماتتى تۇردە سۋ جىبەرەتىن روبوت قۇراستىردى. قۇرىلعى كۇن ەنەرگياسىنان جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ قۇرامىنا سورعى، قوزعالتقىش، دوڭگەلەك، اككۋمۋلياتور مەن باسقارۋ جۇيەسى كىرەدى.
جاس ونەرتاپقىش اۋىل شارۋاشىلىعىندا سۋدى ۇنەمدەۋدى باستى ماقسات ەتكەن. ەرالىنىڭ ايتۋىنشا، روبوت سۋدى ۇنەمدەۋگە، ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا جانە ادام ەڭبەگىن جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ونى جىلىجايدا، ەگىستىكتە نەمەسە باقشادا قولدانۋعا بولادى.
جوبا بارىسىندا ول سەنسورلاردىڭ جۇمىسىن مەڭگەرىپ، سۋارۋدىڭ ءتيىمدى الگوريتمىن قۇراستىردى، روبوتتىڭ سىزباسى مەن 3D مودەلىن دايىندادى، ميكروكونتروللەردى باعدارلامالاپ، قۇرىلعىنى قۇراستىردى. جىلىجاي مەن مەكتەپ اۋلاسىندا سىناقتاردان دا وتكىزىپ كورگەن.
- ماقساتىم - تابيعاتتى قورعاۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعىن زاماناۋي تەحنولوگيامەن دامىتۋ. بولاشاقتا مۇنداي روبوتتى فەرمەرلەرگە ۇسىنسام دەيمىن، - دەيدى وقۋشى.
جاس ونەرتاپقىش بولاشاقتا قۇرىلعىسىندا ج ي ەلەمەنتتەرىن دامىتپاقشى، سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعىنا ەنگىزبەك ويى بار. جەتەكشىسى - ينفورماتيكا ءپانى مۇعالىمى جانار شايمۇراتوۆا.
ال بۇعان دەيىن استانالىق وقۋشىلار كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن ەكو-سۋبۇرقاق ويلاپ تاپقان بولاتىن.