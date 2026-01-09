اباي وبلىسىنىڭ 700 دەن اسا تۇرعىنى جەكە اۆتوكولىك ءنومىرىن ەركىن تاڭدادى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان باستاپ قازاقستاندا اۆتوكولىك يەلەرىنە مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىنىڭ م ت ن ب ارىپتىك- ساندىق كومبيناتسياسىن ءوز بەتىنشە تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا تەتىك ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتالعان جاڭا ەرەجەلەر بيىلعى جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەندى جانە قالاعان كەز كەلگەن سيفرلىق ءارى ارىپتىك بەلگىلەرى بار مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىن ەركىن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قىزمەتتى الۋ ءۇشىن ازاماتتار تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا ارنايى ح ق ك و-عا جۇگىنۋىنە نەمەسە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى ءوتىنىم بەرۋىنە بولادى. تاپسىرىسپەن دايىندالاتىن مەملەكەتتىك نومىرلىك بەلگىلەردىڭ قۇنى تاڭدالعان كومبيناتسياعا بايلانىستى 10 ا ە ك - 43250 تەڭگە جانە 15 ا ە ك - 64875 تەڭگەنى قۇرايدى. ال سۇرانىسى جوعارى نومىرلىك بەلگىلەرگە جەكە مەملەكەتتىك باج مولشەرلەمەلەرى قاراستىرىلعان.
جەكە م ت ن ب 15 جۇمىس كۇنى مەرزىمىندە دايىندالادى. اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ پروتسەسسينگ ورتالىعىنىڭ باستىعى ءادىل بەگىمحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، اتالعان قىزمەت قازىر حالىق اراسىندا تۇراقتى سۇرانىسقا يە.
- جاڭا تالاپتار كۇشىنە ەنگەننەن بەرى اباي وبلىسى بويىنشا تاپسىرىسپەن دايىندالاتىن مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرىنە 768 ءوتىنىم قابىلداندى. بۇل اتالعان تەتىكتىڭ وزەكتى ەكەنىن جانە تسيفرلىق سەرۆيستەردىڭ ازاماتتارعا قىزمەتتى ىڭعايلى ءارى اشىق تۇردە الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن كورسەتەدى، - دەدى ول.
بۇدان بۇرىن كولىگىنە «ادەمى» ءنومىر العىسى كەلگەندەر سانى كۇرت ارتقانىن جازعانبىز.