اباي وبلىسىنداعى كولونيادا سوتتالعاندارعا ارنالعان ونلاين دۇكەن ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - سەمەيدە قاۋىپسىزدىگى بارىنشا جوعارى مەكەمە سوتتالعاندارى ءۇشىن ونلاين دۇكەن اشتى، دەپ حابارلايدى ق ر ءى ءى م قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اباي وبلىسىنداعى قاۋىپسىزدىگى بارىنشا جوعارى تۇزەۋ مەكەمەسىندە سوتتالعانداردىڭ ازىق-تۇلىك پەن العاشقى قاجەتتىلىكتەگى زاتتارعا ارنايى تەرمينالدار ارقىلى تاپسىرىس بەرۋىنە مۇمكىندىك بەرەتىن ونلاين- دۇكەن جۇمىسىن باستادى. ەلەكتروندى دۇكەن - جابىق سيفرلىق جۇيە. وندا سوتتالعاندار رۇقسات ەتىلگەن تاۋار ساناتتارىن تاڭداپ، قاجەتتى ونىمدەردى راسىمدەي الادى: ازىق-تۇلىك، گيگيەنا قۇرالدارى، تۇرمىستىق بۇيىمدار جانە كەڭسە تاۋارلارى. تاپسىرىس تەرمينال ارقىلى بەرىلگەننەن كەيىن دۇكەن قىزمەتكەرلەرى تاۋاردى جيناقتاپ، مەكەمەگە جەتكىزەدى. بارلىق ونىمدەر مىندەتتى تۇردە تەكسەرىستەن وتەدى.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - ءار وپەراتسيا تىركەلەتىن، جەڭىل ءارى اشىق جۇيەنى قالىپتاستىرۋ. العاشقى تاپسىرىستار قابىلدانىپ، سوتتالعاندارعا جەتكىزىلدى. بۇل - ولاردىڭ كۇندەلىكتى قاجەتتىلىكتەرىن ىڭعايلى ءارى قولجەتىمدى تۇردە وتەۋگە ارنالعان سەرۆيس. اسسورتيمەنتتى دە ۇدايى كەڭەيتىپ وتىرامىز، - دەدى جەكە كاسىپكەر باتىربەك ءامىرحانوۆ.
سوتتالعاندار دا جاڭا جۇيەنىڭ تيىمدىلىگىن اتاپ ءوتىپ جاتىر.
- ماعان ءبارىنىڭ ءادىل ءارى تۇسىنىكتى جۇرگىزىلەتىنى ۇنايدى: باعا ناقتى كورسەتىلگەن، قورىتىندى سوما بىردەن شىعادى. ينتەرفەيس قاراپايىم، تەحنولوگيانى جاقسى مەڭگەرمەگەندەرگە دە وڭاي. بالانستى ناقتى ۋاقىت تارتىبىندە باقىلاۋعا بولادى. مۇنداي سەرۆيستەردىڭ ەنگىزىلۋى پەنيتەنتسيارلىق جۇيەنى جاڭعىرتىپ، پروتسەستەردى قىزمەتكەرلەر مەن سوتتالعاندار ءۇشىن بارىنشا اشىق ەتەدى، - دەدى سوتتالعانداردىڭ ءبىرى.
مەكەمە وكىلدەرى دە ەلەكتروندى دۇكەننىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- ەلەكتروندى دۇكەن سوتتالعانداردى قاجەتتى تاۋارلارمەن قامتاماسىز ەتۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جۇيەلەدى. قاعاز تىزىمدەر مەن قولمەن تەكسەرۋلەردىڭ قاجەتى بولماي قالدى. سيفرلاندىرۋ - ءتيىمدى جانە اشىق جۇمىسقا باستايتىن جول، - دەدى ايدىن كالەلوۆ.