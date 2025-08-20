ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:53, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    اباي وبلىسىنداعى جول اپاتىنان كەيىن پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن اسكەري ۇشاق اتتاندى

    استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا بولعان جول-كولىك وقيعاسىنا بايلانىستى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا زارداپ شەككەندەرگە شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن اسكەري ۇشاق جىبەرىلدى.

    м
    فوتو: دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى

    دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءۇرجار اۋدانىندا بولعان قايعىلى جاعدايدان كەيىن كومەككە س-295 اسكەري-كولىك اۆياتسياسىنىڭ ۇشاعى اتتاندى. ونىڭ بورتىندا رەانيماتولوگ، نەيروحيرۋرگ جانە تراۆماتولوگتان قۇرالعان مەديتسينالىق بريگادا بار.

    وقيعا بەستەرەك اۋىلىندا تىركەلدى.

    الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، 55 جاستاعى Toyota كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى رولگە يە بولا الماي، ءۇي قاقپاسىنىڭ جانىندا، جولدان 10 مەتر قاشىقتىقتا تۇرعان كامەلەتكە تولماعان بالالاردى قاعىپ كەتكەن.

    پوليتسيانىڭ حابارلاۋىنشا، جول اپاتى سالدارىنان ەكى بالا وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان، تاعى بىرەۋى اۋرۋحاناعا بارار جولدا قايتىس بولعان. ءۇش جاس ءوسپىرىم ءتۇرلى جاراقاتتارمەن مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى.

    جۇرگىزۋشى ۇستالىپ، يزولياتورعا قاماۋعا الىندى. ساراپتاما ونىڭ اپات كەزىندە ماس بولماعانىن كورسەتتى.

    ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسىندا زاڭسىز ورناتىلعان جول بەلگىلەرى الىنىپ تاستالدى.

     

    تەگ:
    ايماق مەملەكەت باسشىسى اباي وبىلىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
