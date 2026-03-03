اباي وبلىسىنداعى 6 اۋدان سۋ باسۋ قاۋپى جوعارى اۋماقتا تۇر
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنداعى اقسۋات، اياگوز، بەسقاراعاي، بورودۋليحا، جارما جانە كوكپەكتى اۋداندارى سۋ باسۋ قاۋپى جوعارى اۋماقتا تۇر.
«قازگيدرومەت» ر م ك اباي وبلىسى بويىنشا فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىنگى تاڭدا اقسۋات، اياگوز، اباي، جارما، بورودۋليحا، بەسقاراعاي، كوكپەكتى اۋداندارى مەن سەمەي قالاسىندا قار قورى مول جينالعان.
- جازىق جەرلەردە قاردىڭ قالىڭدىعى 2-55 س م ارالىعىندا. ءبىرقاتار اۋداندا توپىراقتىڭ توڭى 105-136 س م-گە جەتكەن. ماماندار اقسۋات، اياگوز، بەسقاراعاي، بورودۋليحا، جارما جانە كوكپەكتى اۋداندارىن سۋ باسۋ قاۋپى جوعارى اۋماقتارعا جاتقىزىپ وتىر. كۇننىڭ كۇرت جىلىنۋى، جاڭبىر نەمەسە قاردىڭ جاۋۋى وزەندەردە مۇز كەپتەلىسىن تۋىنداتىپ، شاعىن وزەندەر مەن ۋاقىتشا سۋ ارنالارى ارقىلى سۋ تاسقىنى قاۋپىن ارتتىرۋى ىقتيمال، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
اباي وبلىسى اۋماعىنداعى جەرگىلىكتى ماڭىزى بار اۆتوكولىك جولدارىنىڭ جالپى ۇزىندىعى 4462 شاقىرىمدى قۇرايدى. جول بويىندا 162 كوپىر جانە 1745 سۋ وتكىزۋ قۇبىرى ورنالاسقان.
- سونداي-اق وڭىردەگى جالپى ۇزىندىعى 733 شاقىرىم تەمىرجول جەلىسىنىڭ بويىندا 265 كوپىر جانە 330 سۋ وتكىزۋ قۇبىرى بار. قازىرگى ۋاقىتتا جەرگىلىكتى ماڭىزى بار كولىك جانە تەمىرجولدارداعى سۋ وتكىزۋ قۇبىرلارى قاردان تازارتىلىپ جاتىر. وبلىس اۋماعىنداعى ەلدى مەكەندەردەن 300 مىڭ تەكشە مەتردەن استام قار شىعارىلعان، - دەپ حابارلادى وبلىس اكىمدىگىنەن.
وتكەن جىلدارداعى سۋ تاسقىنى كەزەڭدەرىنىڭ قورىتىندىسى نەگىزىندە وبلىستىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا 9 ۋچاسكە جانە اۋداندىق ماڭىزى بار جولداردا 10 ۋچاسكە سۋ ءوتۋ قاۋپى جوعارى ايماق رەتىندە انىقتالدى. اتالعان اۋماقتار ەرەكشە باقىلاۋعا الىنعان.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ش ق و-دا سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە جوعارى دايىندىق رەجيمى ەنگىزىلگەنى حابارلانعان.
