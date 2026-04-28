اباي وبلىسىندا زاڭسىز كەسىلگەن اعاشتىڭ شىعىنىن ەسەپتەۋ ءتارتىبى كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا مامانداندىرىلعان تابيعات قورعاۋ پروكۋراتۋراسى ەلدى مەكەندەردە اعاشتار مەن بۇتالاردى زاڭسىز كەسۋ سالدارىنان كەلتىرىلگەن زياندى انىقتاۋ كەزىندە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتادى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
انىقتالعانداي، وبلىستىڭ تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ورگاندارى ەسەپتەۋدى ورمان قورىنىڭ ەسكىرگەن ستاۆكالارى بويىنشا جۇرگىزگەن، بۇل وتەماقى سوماسىنىڭ تومەن كورسەتىلۋىنە اكەلگەن.
پروكۋراتۋرانىڭ ارالاسۋىنان كەيىن ەسەپتەۋ ادىستەمەسى قايتا قارالدى. بۇرىن زيان مولشەرى اعاش كولەمىنە قاراي ەسەپتەلسە، قازىرگى ۋاقىتتا ەسەپتەۋ كەزىندە اعاشتىڭ ءتۇرى مەن جاسى ەسكەرىلەدى. ناتيجەسىندە جاسىل جەلەكتەردى زاڭسىز جويۋ ءۇشىن بەلگىلەنگەن ستاۆكالار ەداۋىر ۇلعايتىلدى.
پروكۋرورلىق ىقپال ەتۋ اكتىسى بويىنشا جاسىل جەلەكتەردى وتىرعىزۋ، كۇتىپ- ۇستاۋ جانە قورعاۋ قاعيدالارى قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەستەندىرىلدى، ال زياندى ەسەپتەۋ جاڭارتىلعان ستاۆكالار بويىنشا جۇرگىزىلۋدە. اباي وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە جاسىل جەلەكتەرگە ۇقىپتى قاراۋعا شاقىرادى.