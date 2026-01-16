اباي وبلىسىندا زاڭسىز التىن ىزدەۋمەن اينالىسقان تۇلعالار انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان تابيعات قورعاۋ پروكۋراتۋراسى جارما اۋدانىندا جۇرگىزىلگەن رەيد بارىسىندا ءتيىستى رۇقساتسىز التىن جانە باسقا دا پايدالى قازبالاردى ىزدەۋمەن اينالىسقان بەس تۇلعانى انىقتادى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
- قۇقىقبۇزۋشىلاردان زاڭسىز قىزمەتتە پايدالانىلعان مەتالل ىزدەگىشتەر تاركىلەندى. سوت اتالعان تۇلعالاردى ا ق ب ت ك-ءنىڭ 463-بابىندا كوزدەلگەن اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپتانىپ، 41286 تەڭگە مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ جانە جابدىقتاردى مەملەكەت كىرىسىنە تاركىلەۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اباي وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان تابيعات قورعاۋ پروكۋراتۋراسى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعاتىنىن ەسكە سالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ستەپنوگورسكىدە زاڭسىز التىن وندىرگەن توپ ۇستالعان ەدى.