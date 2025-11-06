اباي وبلىسىندا ىشىمدىك ىشكەن 28 بالانىڭ اتا-اناسى جاۋاپقا تارتىلدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا پوليتسەيلەر ءارتۇرلى قۇقىق بۇزعان جاساعان 851 بالانى انىقتادى.
ءوڭىر اۋماعىندا 1-قىركۇيەكتەن بەرى «ۋچاسكە» جەدەل-الدىن الۋ شاراسى وتكىزىلىپ كەلەدى. سونىڭ بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ مەن ولاردىڭ زاڭ بۇزۋىنىڭ الدىن الۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر.
- ءارتۇرلى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جاساعان 851 كامەلەتكە تولماعان انىقتالدى. ونىڭ ىشىندە 28 ى الكوگول ىشىمدىك ىشسە، 5 ەۋى تۇنگى ۋاقىتتا ويىن-ساۋىق ورىندارىندا بولعان، ال 773 ى قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان. ولاردىڭ اتا-انالارى زاڭعا سايكەس جاۋاپقا تارتىلدى. ال 45 جاس ءوسپىرىم كامەلەتكە تولماعانداردى بەيىمدەۋ ورتالىعىنا جىبەرىلدى، - دەپ حابارلادى اباي وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
سونىمەن قاتار ءتارتىپ ساقشىلارى پروفيلاكتيكالىق ەسەپتە تۇرعان 1276 تۇرمىسى ناشار وتباسىنى تەكسەردى. ولارعا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، قاجەتتى كومەك كورسەتىلدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن استانادا 1000 نان استام بالا تۇزەتۋ ورتالىقتارىندا كەزەكتە تۇرعانى حابارلانعان.