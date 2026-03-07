اباي وبلىسىندا تاعى ءبىر اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا كەزەكتى اۋىل رەسمي تۇردە ىشىمدىكسىز اۋىل مارتەبەسىن الدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ اقسۋات اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمى باستاماسىمەن ساتپايەۆ اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى كوكتۇبەك اۋىلىندا ماڭىزدى قوعامدىق باستاما جۇزەگە اسىرىلدى.
اۋىل تۇرعىندارىنىڭ قولداۋىمەن كوكتۇبەك اۋىلى رەسمي تۇردە «ىشىمدىكسىز اۋىل» دەپ جاريالاندى. بۇگىندە اۋىلدا 211 ادام تۇرادى جانە بۇل شەشىم جەرگىلىكتى حالىقتىڭ بىرلىگى مەن ورتاق جاۋاپكەرشىلىگىنىڭ ايقىن كورىنىسى بولىپ وتىر. وسى باستاما اياسىندا اۋىل تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، سونداي- اق سالاۋاتتى ءومىر سالتىن قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرى جان-جاقتى تالقىلاندى.
كەزدەسۋ بارىسىندا اۋىلدىڭ اقساقالدارى، پوليتسيا وكىلدەرى جانە قوعام بەلسەندىلەرى ءوز پىكىرلەرىن ءبىلدىرىپ، اۋىلدىڭ بولاشاعى ءۇشىن ماڭىزدى ۇسىنىستار ايتتى. جيىنعا قاتىسۋشىلار الكوگول ونىمدەرىن تۇتىنۋدى شەكتەۋ جانە اۋىل ىشىندە ونى تاراتپاۋ جونىندە ورتاق كەلىسىمگە كەلدى.
بۇل باستاما ەڭ الدىمەن اۋىلداعى تىنىشتىق پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا، قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋعا جانە وتباسى قۇندىلىقتارىن دارىپتەۋگە باعىتتالعان. «الكوگولسىز اۋىل» باستاماسى — تەك ءبىر كۇندىك شارا ەمەس، ول اۋىلدىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋىنا، تۇرعىنداردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋعا جانە جاس ۇرپاققا ۇلگىلى ورتا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى الەۋمەتتىك قادام. مۇنداي يگى باستاما جاستاردىڭ تاربيەسىنە وڭ اسەرىن تيگىزىپ، اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ءبىر- بىرىنە دەگەن قۇرمەتى مەن جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرا تۇسەدى. اتالعان كەزدەسۋگە اقسۋات اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ باستىعى ادىلەت باۋىرجانوۆ بۇل باستامانىڭ ماڭىزىنا توقتالىپ ءوتتى.
- «الكوگولسىز اۋىل» باستاماسى - قوعام قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان يگى قادام. تىنىش ءارى ءتارتىپتى اۋىل - ەلدىڭ تۇراقتىلىعى مەن دامۋىنىڭ نەگىزى. كوكتۇبەك اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى بۇل باستامانى قولداپ، بىرلىك تانىتىپ وتىرعانى قۋانتادى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءاردايىم حالىقپەن بىرلەسە وتىرىپ قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا دايىن. وسىنداي ورتاق كەلىسىم ارقىلى ءبىز جاستارعا دۇرىس باعىت كورسەتىپ، قاۋىپسىز ءارى بەرەكەلى قوعام قالىپتاستىرا الامىز، - دەدى پوليتسيا قىزمەتكەرى.
ءوز كەزەگىندە اۋىل تۇرعىندارى دا بۇل باستامانى تولىق قولدايتىندىقتارىن ءبىلدىرىپ، اۋىلدىڭ تىنىشتىعى مەن بولاشاعى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى بىرگە اتقارۋعا دايىن ەكەندەرىن ايتتى.
- اۋىلىمىزدىڭ بەرەكەسى مەن بىرلىگى - ءبارىمىز ءۇشىن ەڭ باستى قۇندىلىق. الكوگولسىز اۋىل بولۋ - جاس ۇرپاقتىڭ تاربيەسىنە وڭ اسەرىن تيگىزىپ، اۋىلىمىزدا ءتارتىپ پەن تىنىشتىقتىڭ ساقتالۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز بۇل باستامانى قولدايمىز جانە اۋىلىمىزدىڭ دامۋى ءۇشىن بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە ءاردايىم دايىنبىز. قازىرگى ۋاقىتتا اۋىلىمىزداعى دۇكەندە ءبىر-دە ءبىر ىشىمدىك ساتىلمايدى، - دەدى اۋىل تۇرعىندارى.
كوكتۇبەك اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى گۇلنۇر قايرات قىزى اقانجانوۆا ءوز سوزىندە بۇل باستامانىڭ اۋىلدىڭ الەۋمەتتىك احۋالىن جاقسارتۋعا، تۇرعىنداردىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتۋعا جانە اۋىل ىشىندەگى تاتۋلىق پەن بىرلىكتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي باستامالار اۋىل ءومىرىنىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، قوعامداعى جاۋاپكەرشىلىك پەن ءوزارا قولداۋدى كۇشەيتەدى. كوكتۇبەك اۋىلىنىڭ «الكوگولسىز اۋىل» دەپ جاريالانۋى — اۋىل تۇرعىندارىنىڭ سانالى تاڭداۋى مەن ورتاق كەلىسىمىنىڭ ناتيجەسى. بۇل باستاما اۋىلداعى قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتىپ قانا قويماي، كەلەشەك ۇرپاققا ونەگەلى ءومىر سالتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى ءارى ۇلگىلى قادام.
بۇعان دەيىن ش ق و- دا ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىلدار سانى 25 كە جەتكەنىن جازعان ەدىك.