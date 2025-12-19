اباي وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىندا جولعا شىققان جۇرگىزۋشىلەرگە ايىپپۇل سالىندى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەرگە قاراماستان جولعا شىعىپ كەتكەن جۇرگىزۋشىلەر اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، كۇردەلى مەتەورولوگيالىق جاعداي كەزىندە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كولىك جولدارىندا قوزعالىسقا 28 رەت شەكتەۋ قويىلعان. ونىڭ 27 سى اۋا رايى جاقسارعاننان كەيىن ۋاقىتىلى الىنىپ تاستالعان. سونداي-اق كولىكتەردى بىررەتتىك وتكىزۋ بويىنشا 17 رەت رۇقسات بەرىلدى. ال وبلىستىق ماڭىزى بار جولداردا قوزعالىس 14 رەت شەكتەلىپ، قوسىمشا ەكى رەت بىررەتتىك وتكىزۋگە رۇقسات بەرىلگەن.
الايدا كەيبىر جۇرگىزۋشىلەر جولداردىڭ جابىلۋىنا قاتىستى ەسكەرتۋلەردى ەلەمەگەن.
- پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ زاڭدى تالابىنا باعىنباعانى ءۇشىن 7 جۇرگىزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ 3 ى شەتەلدىك، 4 ى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ءتارتىپ ساقشىلارى مۇنداي ارەكەتتەر ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تىكەلەي قاۋىپ توندىرەتىنىن جانە قولايسىز اۋا رايى جاعدايىندا جەدەل قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن قيىنداتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ورالدا ماس كۇيدە اۆتوكولىك باسقارعان جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىنعانى حابارلانعان.