اباي وبلىسىندا جاسى 50 دەن اسقان سوتتالعان ادام العاش رەت مەكتەپكە بارادى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنداعى تۇزەتۋ مەكەمەسىندە جازاسىن وتەپ جاتقان 53 جاستاعى ازامات مەكتەپ باعدارلاماسىن ەندى وقىماق.
وڭىردەگى № 20-تۇزەتۋ مەكەمەسىندەگى سوتتالعاندار № 2- جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپكە بارىپ ساباق وقىماق. ولاردىڭ اراسىندا 21 مەن 53 جاس ارالىعىنداعى قىرىقتان استام ادام بار.
سونىڭ ىشىندە 53 جاستاعى ازامات العاش رەت مەكتەپكە بارايىن دەپ وتىر.
- بالالىق شاعىم ەكى قارىنداسىمدى باعۋمەن، ولاردى اسىرايمىن دەپ تابىس تابۋمەن ءوتتى. اتا-انامىز ىشىمدىككە اۋەس بولعاندىقتان مەندە وقۋعا مۇمكىندىك بولمادى. سول كەزدە ءبىلىمسىز-اق جەتىستىككە جەتە الامىن دەپ ويلادىم. ءبىراق جاستىق شاعىم تۇزەتۋ مەكەمەلەرىندە ءوتتى. ەندى ءبارى باسقاشا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىندىم. ەگەر ءبىلىمىم بولسا وندا ماماندىق تاۋىپ، ءومىر جولىمدى باسقاشا قۇرار ەدىم. بۇگىن مەن وسىندا بولعاندىقتان، وقۋعا ەشقاشان كەش ەمەس دەپ شەشتىم، - دەدى ول.