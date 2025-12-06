اباي وبلىسىندا الاياقتار حالىقتى الداۋدىڭ جاڭا ادىسىنە كوشتى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا الاياقتار تۇرعىندارعا وزدەرىن دوموفونعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتەتىن كومپانيانىڭ قىزمەتكەرلەرى رەتىندە تانىستىرا باستادى.
ەڭ اۋەلى ولار ازاماتتارعا قوڭىراۋ شالىپ، وزدەرىن دوموفونعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتەتىن كومپانيانىڭ قىزمەتكەرلەرى رەتىندە تانىستىرادى. ودان سوڭ «قوسىمشا كىلتتەر جاساۋ» نەمەسە «ۇيگە كىلتسىز كىرۋ قىزمەتىن قوسۋ» سياقتى جالعان قىزمەتتەردى ۇسىنادى.
- سول ءۇشىن پودەز ەسىگىن كىلتسىز اشۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن التى تاڭبالى «جەكە كود» جىبەرەتىنىن ايتادى. ءار پاتەردىڭ جەكە كودى بولاتىنىن جانە بۇل جاڭا، رەسمي قىزمەت ەكەنىن العا تارتادى. الايدا شىن مانىندە مۇنداي سەرۆيس مۇلدەم جوق. ازاماتتىڭ كەلىسىمىن العان سوڭ الاياقتار جەكە دەرەكتەردى جيناۋعا كىرىسەدى، - دەپ حابارلادى اباي وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
ءسويتىپ الدانعان ادامنىڭ اتىنا نەسيەلەر راسىمدەيدى. ال ناعىز دوموفون كومپانيالارى تەلەفون ارقىلى جەكە دەرەكتەردى سۇرامايدى.
- كۇدىك تۋدىراتىن قوڭىراۋلار تۇسكەن جاعدايدا اڭگىمەنى دەرەۋ توقتاتىپ، بۇل تۋرالى «102» جەدەل ارناسىنا حابارلاسىڭىز، - دەپ ەسكەرتتى پوليتسەيلەر.