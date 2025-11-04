اباي وبلىسىندا اكىم ساپاسىز سالىنعان اسفالتتى قوپارىپ، جۇمىستى توقتاتىپ تاستادى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسى اقسۋات اۋدانى ويشىلىك اۋىلىنىڭ كىرەبەرىس جولىنا جوندەۋ جۇمىستارى ساپاسىز جۇرگىزىلگەن.
اۋدان اكىمى ەرسىن ەسكەندىروۆ جاقىندا اتالعان ۋچاسكەگە بارىپ، جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىمەن تانىستى.
ناتيجەسىندە «پ م ك قۇرىلىس» ج ش س مەردىگەر ۇيىمى جۇرگىزىپ جاتقان اسفالت توسەۋ جۇمىستارىنىڭ ساپاسى سىن كوتەرمەيتىنى بەلگىلى بولدى.
- ويشىلىك اۋىلىنا كىرەبەرىستەگى اۋداندىق ماڭىزى بار جولدىڭ شامامەن 11 شاقىرىمى اسفالتتالۋ كەرەك ەدى. الايدا مەردىگەر كومپانيانىڭ سالعىرتتىعىنان قازىر جول جوندەۋ جۇمىستارى توقتاپ تۇر. جۇمىس ساپاسى تالاپقا ساي بولمايىنشا ەشقانداي قابىلداۋ بولمايدى. يگەرىلمەگەن قارجى وبلىسقا قايتارىلادى. كەلەسى جىلى جۇمىس قايتا جاندانىپ، تولىقتاي قالپىنا كەلتىرىلۋى ءتيىس، - دەدى اۋدان باسشىسى.
تەكسەرۋ كەزىندە جولدىڭ استىنا بيتۋم قاباتى توسەلمەگەنى انىقتالدى.
جوسپار بويىنشا بيىل بۇل جول ۋچاسكەسىندە تەك جولدىڭ نەگىزىن دايىنداۋ كوزدەلگەن بولاتىن. الايدا مەردىگەر كومپانيا بەلگىلەنگەن تالاپتى بۇزىپ، شامامەن 500 مەتر جەرگە اسفالت توسەپ ۇلگەرگەن. بۇل جۇمىس ءقازىر توقتاتىلدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ش ق و-دا جوندەۋگە بايلانىستى جابىلعان رەسپۋبليكالىق جول ۋچاسكەسى قايتا اشىلعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.