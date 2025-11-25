اباي وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
سەمەي. KAZINFORM - بوران، كوكتايعاق جانە قاتتى جەل ءۇش رەسپۋبليكالىق جانە ەكى وبلىستىق جول ۋچاسكەسىنىڭ ۋاقىتشا جابىلۋىنا سەبەپ بولدى، دەپ حابارلايدى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا اباي وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى، پوليتسيا دەپارتامەنتى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قىزمەتكەرلەرى بەكەتتەر ۇيىمداستىرىپ، جول جاعدايىن باقىلاۋدى جالعاستىرىپ، جۇرگىزۋشىلەرمەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
سوڭعى اقپاراتقا سايكەس، جىلۋ پۋنكتەرىنە 52 دەن استام ادام، ونىڭ ىشىندە 4 بالا جەتكىزىلىپ، ورنالاستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، ش ق و-دا بوران مەن كوكتايعاققا بايلانىستى 3 جولدا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا 24-قاراشا كۇنى ءبىرقاتار وڭىردە جولداردا قوزعالىس شەكتەۋى ساقتالىپ وتىرعاندىعى حابارلانعان.