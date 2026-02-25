اباي وبلىسىندا 64 اۋىلدى سۋ باسۋى مۇمكىن
وسكەمەن. KAZINFORM - اباي وبلىسىنداعى 64 ەلدى مەكەندى سۋ باسۋ قاۋپى بار. بۇگىندە سول اۋىلداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قانداي جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر؟ Kazinform ءتىلشىسى وسى ساۋالعا جاۋاپ ىزدەپ كوردى.
قاي اۋدانداردا قاۋىپ باسىم؟
وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلعى كوكتەمگى سۋ تاسقىنى قاۋپى بار كەزەڭگە دايىندىق جۇمىستارى جوسپارعا سايكەس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- وڭىردە سۋ باسۋ ىقتيمالدىعى بار اۋماقتا 64 ەلدى مەكەن ورنالاسقان. بۇل جەرلەردە 42 مىڭنان استام ادام تۇرادى. قازىرگى ۋاقىتتا 22 ەلدى مەكەندە ءقاۋىپ دەڭگەيى ەداۋىر تومەندەتىلگەن. بولجامدى گيدرومەتەورولوگيالىق جاعدايلاردى ەسكەرە وتىرىپ، ەلدى مەكەندەر مەن تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ نىساندارىن قورعاۋعا باعىتتالعان الدىن الۋ جانە ينجەنەرلىك ءىس-شارالار كەشەنى ىسكە اسىرىلىپ كەلەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اگەنتتىك ساۋالحاتىنا.
«قازگيدرومەت» بولجامىنا سايكەس، بيىلعى كوكتەمدە اقسۋات، اياگوز، بەسقاراعاي، بورودۋليحا، جارما جانە كوكپەكتى اۋداندارى جوعارى تاۋەكەل ايماعىندا تۇر.
- ينجەنەرلىك جۇمىستار جوسپارى اياسىندا 28 شارا ورىندالدى. سونىمەن قاتار جوسپاردان تىس 33 شاقىرىم قورعانىس بوگەتتەرىنە جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، ەلدى مەكەندەردىڭ اينالاسىندا 8 شاقىرىم قورعانىس ۇيىندىلەرى تۇرعىزىلدى. شامامەن 14 شاقىرىم ارىق جەلىسى تازارتىلىپ، اۆتوكولىك جولدارىنا جانە تەمىرجولداردىڭ استىنا 25 قوسىمشا سۋ وتكىزۋ قۇرىلىستارى ورناتىلدى. وزەن ارنالارىنىڭ قاۋىپتى ۋچاسكەلەرىندە ۇزىندىعى 21 شاقىرىم جاعالاۋدى بەكىتۋ جۇمىستارى اتقارىلىپ، 8 شاقىرىم ارنادا ءتۇبىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەرتىس جانە ءۇبى وزەندەرىندە پروفيلاكتيكالىق جارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن ۋچاسكەلەر ايقىندالدى. گيدرولوگيالىق احۋال مەن گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستاردىڭ جاي-كۇيىنە تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
20-اقپاندا ەرتىس جانە ءۇبى وزەندەرىنە تىكۇشاقپەن اەروۆيزۋالدى مونيتورينگ جاسالدى. ناتيجەسىندە وزەندەردىڭ تولىقتاي مۇز جامىلعانى، جاعالاۋ اۋماقتارىندا سۋ باسۋ جانە مۇز بەتىنە سۋدىڭ شىعۋ فاكتىلەرى تىركەلمەگەنى انىقتالدى.
كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋ وتەدى
اباي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، وڭىردە سۋ تاسقىنىنا دايىندىق ماقساتىندا قاجەتتى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قور قالىپتاستىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، 12 مىڭ توننا ينەرتتى ماتەريال، 112 توننا جانار-جاعارماي ماتەريالدارى جانە 45 مىڭ دانا ىدىس-قاپ دايىندالدى. جەدەل ارەكەت ەتۋ ءۇشىن 1400 دەن استام ادام، 550 دەن استام تەحنيكا، 30 ءجۇزۋ قۇرالى جانە 170 سۋ ايداۋ قۇرىلعىسىنان تۇراتىن كۇشتەر مەن قۇرالدار توبى جاساقتالدى. «قازاۆياقۇتقارۋ» ا ق- نىڭ مي-8 تىكۇشاعى تۇراقتى دايىندىقتا.
- وبلىستىڭ سۋ تاسقىنى كەزەڭىنەن قاۋىپسىز ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان الدىن الۋ شارالارى تولىق كولەمدە جالعاساتىن بولادى. جاعداي باقىلاۋدا، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ايتا كەتەيىك، وڭىردە ازاماتتىق قورعاۋ قىزمەتتەرىنىڭ دايىندىعىن پىسىقتاۋ ماقساتىندا 27-28-اقپان كۇندەرى «كوكتەم-2026» رەسپۋبليكالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋى وتكىزىلمەك.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستاندا سۋ تاسقىنىنا دايىندىق جۇمىستارىنىڭ قالاي جۇرگىزىلىپ جاتقانى جايلى جازعانبىز.