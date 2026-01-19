ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:25, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اباي وبلىسىندا 31 جولاۋشىسى بار اۆتوبۋس جولدا قالعان

    استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا پوليتسيا جولدا قالعان جولاۋشىلارعا كومەك كورسەتتى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Абай облысында полиция жолда қалған жолаушыларға көмек көрсетті
    فوتو: ۆيدەودان سكرين

    ومبى - مايقاپشاعاي اۆتوجولىندا استانا - زايسان باعىتىندا قاتىنايتىن Setra اۆتوبۋسى جولدا بۇزىلىپ قالدى. اۆتوبۋس سالونىندا 31 جولاۋشى، ونىڭ ىشىندە 4 كامەلەتكە تولماعان بالا بولعان. جولاۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى جولاي وتكەن كولىكپەن ساپارىن جالعاستىردى.

    - وقيعا ورنىنا شۇعىل جەتكەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ن. بەرلەشوۆ پەن ن. اليەۆ ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ، ەۆاكۋاتسيا اياقتالعانعا دەيىن جولاۋشىلاردىڭ جانىندا بولىپ، جاعدايدى باقىلاۋدا ۇستادى. وسىلايشا 25 ازامات بەسقاراعاي اۋىلىنا جەتكىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    پوليتسيا قىس مەزگىلىندە جولدا توتەنشە جاعداي تۋىنداعان جاعدايدا «102» نومىرىنە حابارلاسۋعا شاقىرادى.

    بۇدان بۇرىن «قازاۆتوجول» جولدارى قاۋىپ تۋدىرۋى ىقتيمال وڭىرلەردى اتادى.

     

    تەگ:
    ايماق اباي وبىلىسى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار