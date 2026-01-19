اباي وبلىسىندا 31 جولاۋشىسى بار اۆتوبۋس جولدا قالعان
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا پوليتسيا جولدا قالعان جولاۋشىلارعا كومەك كورسەتتى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
ومبى - مايقاپشاعاي اۆتوجولىندا استانا - زايسان باعىتىندا قاتىنايتىن Setra اۆتوبۋسى جولدا بۇزىلىپ قالدى. اۆتوبۋس سالونىندا 31 جولاۋشى، ونىڭ ىشىندە 4 كامەلەتكە تولماعان بالا بولعان. جولاۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى جولاي وتكەن كولىكپەن ساپارىن جالعاستىردى.
- وقيعا ورنىنا شۇعىل جەتكەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ن. بەرلەشوۆ پەن ن. اليەۆ ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ، ەۆاكۋاتسيا اياقتالعانعا دەيىن جولاۋشىلاردىڭ جانىندا بولىپ، جاعدايدى باقىلاۋدا ۇستادى. وسىلايشا 25 ازامات بەسقاراعاي اۋىلىنا جەتكىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا قىس مەزگىلىندە جولدا توتەنشە جاعداي تۋىنداعان جاعدايدا «102» نومىرىنە حابارلاسۋعا شاقىرادى.
بۇدان بۇرىن «قازاۆتوجول» جولدارى قاۋىپ تۋدىرۋى ىقتيمال وڭىرلەردى اتادى.