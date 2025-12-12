اباي وبلىسىندا 25 مىڭنان استام جۇمىس ورنى قۇرىلدى
سەمەي. KAZINFORM - وڭىرلىك جۇمىسپەن قامتۋ كارتاسى اياسىندا 22 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن قۇرۋ جوسپارلانعان ەدى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اباي وبلىسى ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ەركەبۇلان تۇرسىن باياندادى.
- بيىل 8-جەلتوقسانعا دەيىن وڭىردە 25 مىڭنان استام جۇمىس ورنى قۇرىلدى. ونىڭ ىشىندە 16 مىڭنان استامى - تۇراقتى، 8 مىڭى - ۋاقىتشا جۇمىس ورىندارى. بۇل ءوڭىر ەكونوميكاسىنىڭ بەلسەندى دامۋىن كورسەتەدى. ينفراقۇرالىمدىق جوبالار اياسىندا 1700 جۇمىس ورنى اشىلدى. «10 مىڭ ەڭبەككە قابىلەتتى تۇرعىنعا 100 جۇمىس ورنى» كورسەتكىشى 116,3 پايىزعا جەتىپ، ناتيجەسىندە 9049 ادام جۇمىسپەن قامتىلدى. سونىمەن قاتار جۇمىس بەرۋشىلەر ۇسىنعان بوس ورىندارعا 6619 ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى، - دەدى ورتالىق ديرەكتورى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارى بويىنشا جوسپار 112,9 پايىزعا ورىندالدى. ونىڭ ىشىندە: الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارى - 102 پايىز، جاستار پراكتيكاسى - 102 پايىز، قوعامدىق جۇمىستار - 120 پايىز، «كۇمىس جاس» - 101 پايىز، «ۇرپاقتار كەلىسىمشارتى» - 100 پايىز. ال «العاشقى جۇمىس ورنى» جوباسى 88 پايىز دەڭگەيىندە ورىندالدى.
- جىل باسىنان بەرى مەملەكەتتىك گرانتتار بويىنشا 205 گرانت بەرىلىپ، جوسپار تولىق ورىندالدى. ءبىر گرانتتىڭ مولشەرى - 400 ا ە ك، جالپى كولەمى - 320,5 ميلليون تەڭگە. گرانت الۋشىلاردىڭ باسىم بولىگىن كوپبالالى وتباسىلار - 113 ادام، مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتار - 31 ادام جانە مۇگەدەكتىگى بار بالانى تاربيەلەپ وتىرعاندار - 39 ادام قۇرادى. قاراجات كوبىنە تاماق ءوندىرىسى، مال شارۋاشىلىعى، اۆتوسەرۆيس، تىگىن ءىسى، مەديتسينا جانە پوليگرافيا باعىتتارىنا باعىتتالدى. قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋ شەڭبەرىندە 343 ادام وقۋعا جىبەرىلدى. وقىتۋ جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ سۇرانىسىنا ساي، جۇمىس ورنىندا، شالعاي اۋىلداردا جانە ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى ارقىلى ۇيىمداستىرىلدى. ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتار - تراكتورشى، دانەكەرلەۋشى، اسپاز، كونديتەر جانە بۋحالتەر، - دەدى سپيكەر.
بيىل شالعاي اۋىلداردا جىلجىمالى وقۋ ورتالىعى ىسكە قوسىلىپ، تۇرعىنداردىڭ كاسىبي بىلىمگە قولجەتىمدىلىگى ارتتى. Skills.enbek پلاتفورماسىندا 2507 ادام ونلاين كۋرستى اياقتادى. «باستاۋ- بيزنەس» جوباسى اياسىندا 838 ازامات كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىن وقىدى. Enbek.kz پلاتفورماسى ارقىلى تۇيىندەمە جاساۋ، بوس جۇمىس ورىندارىن قاراۋ، ەلەكتروندىق شارتتار جاساسۋ جانە وندىرىستىك پراكتيكادان ءوتۋ مۇمكىندىكتەرى ۇسىنىلىپ جاتىر.
- جۇمىس كۇشىنىڭ ۇتقىرلىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن 2025 -جىلعا 499 كۆوتا ءبولىندى. ونىڭ ىشىندە 244 - قانداستارعا، 255 - قونىس اۋدارۋشىلارعا بەرىلدى. جىل باسىنان بەرى 77 قونىس اۋدارۋشى جانە 102 قانداس وتباسى، جالپى 508 ادام قابىلداندى. قونىس اۋدارۋشىلارعا ءۇي جالداۋعا سۋبسيديا، كوشۋگە ءبىر رەتتىك تولەم جانە ەكونوميكالىق موبيلدىلىك سەرتيفيكاتتارى ۇسىنىلادى. سونداي-اق جىل باسىنان بەرى 173 بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسى وتكىزىلىپ، 6744 ادام قامتىلدى. ناتيجەسىندە 1856 ادام جۇمىسقا ورنالاسىپ، 1195 ادام جۇمىسپەن قامتۋدىڭ بەلسەندى شارالارىنا باعىتتالدى، 77 ادام قىسقا مەرزىمدى وقۋعا جىبەرىلدى. سەمەي قالاسى مەن اۋدانداردا Job Fair فورماتىندا جانە ەڭبەك كۇنىنە وراي ءىرى جارمەڭكەلەر، سونداي-اق وقۋ ورىندارىندا 40 تان استام كەزدەسۋ، سەمينار جانە اشىق ەسىك كۇندەرى ۇيىمداستىرىلىپ، 5 مىڭنان استام ستۋدەنت قامتىلدى، - دەپ قورىتىندىلادى ەركەبۇلان تۇرسىن.