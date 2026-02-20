اباي وبلىسىندا 18 ادام قار قۇرساۋىنان قۇتقارىلدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا قار قۇرساۋىندا قالعان 18 ادام قۇتقارىلدى.
تۇنگى ۋاقىتتا كوكپەكتى اۋدانىندا، كوكپەكتى اۋىلىنان 30 شاقىرىم جەردە جابىق اۆتوجول ۋچاسكەسىندە 6 جۇك جانە 2 جەڭىل اۆتوكولىك قارعا باتىپ، قوزعالىسىن جالعاستىرا الماي قالعان.
وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ كۇشتەرىمەن بارلىعى 18 ادام قۇتقارىلىپ، كوكپەكتى اۋىلىنا جەتكىزىلدى. قۇتقارىلعان ازاماتتارعا مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولماعان.
- انىقتالعانداي، جۇرگىزۋشىلەر جول قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلگەنگە دەيىن اتالعان جول ۋچاسكەسىنە شىعىپ كەتكەن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ازاماتتارعا ساپارعا شىعار الدىندا اۆتوجولداردىڭ جاي-كۇيى تۋرالى اقپاراتتى ناقتىلاپ، جاۋاپتى قىزمەتتەردىڭ ۇسىنىمدارىن قاتاڭ ساقتاۋدى ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا قۇتقارۋشىلار قار قۇرساۋىندا قالعان 17 ادامدى ەۆاكۋاتسيالادى.