    12:41, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    اباي وبلىسىندا 18 ادام قار قۇرساۋىنان قۇتقارىلدى

    سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا قار قۇرساۋىندا قالعان 18 ادام قۇتقارىلدى.

    Жетісу облысында құтқарушылар қар құрсауында қалған 17 адамды эвакуациялады
    Фото: ҚР ТЖМ

    تۇنگى ۋاقىتتا كوكپەكتى اۋدانىندا، كوكپەكتى اۋىلىنان 30 شاقىرىم جەردە جابىق اۆتوجول ۋچاسكەسىندە 6 جۇك جانە 2 جەڭىل اۆتوكولىك قارعا باتىپ، قوزعالىسىن جالعاستىرا الماي قالعان.

    وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ كۇشتەرىمەن بارلىعى 18 ادام قۇتقارىلىپ، كوكپەكتى اۋىلىنا جەتكىزىلدى. قۇتقارىلعان ازاماتتارعا مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولماعان.

    - انىقتالعانداي، جۇرگىزۋشىلەر جول قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلگەنگە دەيىن اتالعان جول ۋچاسكەسىنە شىعىپ كەتكەن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ازاماتتارعا ساپارعا شىعار الدىندا اۆتوجولداردىڭ جاي-كۇيى تۋرالى اقپاراتتى ناقتىلاپ، جاۋاپتى قىزمەتتەردىڭ ۇسىنىمدارىن قاتاڭ ساقتاۋدى ەسكەرتەدى.

    ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا قۇتقارۋشىلار قار قۇرساۋىندا قالعان 17 ادامدى ەۆاكۋاتسيالادى.

