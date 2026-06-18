اباي وبلىسىنداعى جاڭا ەت كومبيناتى ەلدەگى بۇقتىرىلعان ەت شىعاراتىن ءىرى كاسىپورىن بولادى
استانا. KAZNFORM - اباي وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين «Eurasia Agro Semey» ج ش س ەت وڭدەۋ كەشەنى قۇرىلىسىنىڭ بارىسىمەن تانىستى. كاسىپورىندى بيىل ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان.
كەشەن سەمەي قالاسىنان 18 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان جانە مال قابىلداۋدان باستاپ، شۇجىق ءونىمىن، جارتىلاي فابريكاتتى، ەت كونسەرۆىلەرى مەن دەليكاتەس ءونىمىن شىعارۋعا دەيىنگى تولىق تسيكلدى ۆەرتيكالدىق ينتەگراتسيالانعان كاسىپورىن بولىپ سانالادى. وندىرىستىك قۋاتى 100 باس ءىرى قارا مەن جىلقىنى، سونداي-اق ءبىر اۋىسىمدا 1 مىڭ باسقا دەيىن ۇساق مالدى قۇرايدى. كاسىپورىندا 250 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى.
كومپانيا باسشىلىعىنىڭ ايتۋىنشا، جوبالىق قۋاتقا شىققاننان كەيىن كاسىپورىن ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى ەت وڭدەۋ كەشەنىنە اينالادى. ونىڭ تۇراقتى جۇكتەمەسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن زاۋىتتىڭ اينالاسىندا تولىققاندى ەت كلاستەرى قۇرىلادى. مۇندا فەرمەرلىك شارۋاشىلىق، بورداقىلاۋ الاڭى، جەم-ءشوپ وسىرۋگە ارنالعان سۋارمالى جەر جانە باسقا دا ىرگەلەس وندىرىستەر بار.
جاڭا كاسىپورىننىڭ ىسكە قوسىلۋى قازاقستاننىڭ ەت وڭدەيتىن تاريحي ورتالىعىنىڭ ءبىرى رەتىندە سەمەيدىڭ گاسترونوميالىق داڭقىن جانداندىرۋعا باعىتتالعان.
جوبانىڭ ەرەكشە ماقتانىشى كەڭەس وداعى كەزىنەن بەرى تانىمال بولعان ايگىلى سەمەي بۇقتىرىلعان ەتىنىڭ قايتا جاندانۋى. ءبىر كەزدەرى سەمەي ەت كومبيناتى ك س ر و-نىڭ ءىرى ەت ونەركاسىبى كاسىپورىنى قاتارىنا كىرىپ، ءونىم ساپاسى ءۇشىن بىرنەشە رەت سالالىق ماراپاتقا يە بولعان ەدى.
كاسىپورىن ديرەكتورى اتاپ وتكەندەي، جاڭا وندىرىستە اتى اڭىزعا اينالعان كومبيناتتىڭ كادرلىق الەۋەتى ساقتالعان. جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا كەڭەستىك جىلدارى كاسىپورىندا جۇمىس ىستەگەن ماماندار قاتىسادى. بۇل سەمەي ەت ءونىمىنىڭ داڭقىن شىعارعان ءداستۇرلى تەحنولوگيا مەن رەتسەپتتى قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ساپار شەڭبەرىندە سەرىك جۇمانعارين سونىمەن قاتار «Qazaq-Astyq Group» ج ش س مۇناي ەكستراكتسيا زاۋىتىن، «اگروليدەر KAZ» ج ش س بۇرشاق جانە مايلى داقىلدى قايتا وڭدەۋ كاسىپورنىن جانە وراۋ ءونىمىنىڭ كوپتەگەن ءتۇرىن شىعاراتىن «قازپوليگراف» ج ش س-نى قوسا العاندا، ءوڭىردىڭ ءبىرقاتار قايتا وڭدەۋ كاسىپورىنىن ارالادى.
وسىعان دەيىن ۇكىمەتتىڭ تورعاي وڭىرىندەگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا باسىمدىق بەرگەنى تۋرالى جازدىق.