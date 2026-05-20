اباي وبلىسىندا ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىلدار سانى 30 عا جەتتى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا وتىزىنشى اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
اباي وبلىسىنىڭ بەسقاراعاي اۋدانىنداعى شاعىن عانا چەرەمۋشكا اۋىلى بۇگىندە ۇلكەن وزگەرىستىڭ سيمۆولىنا اينالدى. نەبارى 25 اۋلا، 60 تۇرعىن. ءبىراق ءدال وسى اۋىل ەلگە ۇلگى بولارلىق باتىل شەشىم قابىلداپ، الكوگولدەن تولىقتاي باس تارتتى.
بۇل - جاي عانا باستاما ەمەس. بۇل - زاڭ مەن تارتىپكە نەگىزدەلگەن جاڭا قوعامدىق مادەنيەتتىڭ باستاۋى. تاڭمەن تالاسا مال ورىسكە شىعادى، تەحنيكا ءۇنى ەستىلەدى، بالالار كۇلكىسى جاڭعىرادى. ال اۋىل كوشەلەرىندە تىنىشتىق پەن سەنىم سالتانات قۇرعان. چەرەمۋشكا حالقى ءتارتىپ بار جەردە - بەرەكە بار ەكەنىن جاقسى تۇسىنەدى.
زاڭعا قۇرمەت بار جەردە - قاۋىپسىزدىك بار. وسى باعىتتاعى ماڭىزدى كەزدەسۋدە اۋىلدىڭ ۋچاسكەلىك پوليتسيا ينسپەكتورى اسەت ساگاديەۆ تۇرعىندارعا قوعامداعى تۇراقتىلىقتىڭ ماڭىزىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- زاڭ مەن ءتارتىپ - مەملەكەتتىڭ عانا ەمەس، ءار شاڭىراقتىڭ قورعانى. قوعامداعى تىنىشتىق ەڭ الدىمەن ادامنىڭ ءوز تاڭداۋىنان باستالادى. سىزدەردىڭ بۇگىنگى قادامدارىڭىز - ەرتەڭگى ۇرپاقتىڭ قاۋىپسىز بولاشاعىنا سالىنعان بەرىك نەگىز، - دەدى اسەت ساگاديەۆ.
ءتارتىپ ساقشىسىنىڭ ايتۋىنشا، الكوگولدەن باس تارتۋ - تەك دەنساۋلىق ماسەلەسى ەمەس. بۇل - قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ، تۇرمىستىق جانجالداردى ازايتۋ، جاستار اراسىندا ءتارتىپ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدىڭ ءتيىمدى جولى. شىنىندا دا، بۇگىن چەرەمۋشكادا ماس كۇيدەگى جانجال جوق. تۇنگى تىنىشتىقتى بۇزاتىن داۋىس جوق. ەسەسىنە سپورت الاڭىنداعى جاستاردىڭ بەلسەندىلىگى، ەڭبەككە ۇمتىلعان ازاماتتاردىڭ جىگەرى بار.
اۋىل اكىمى تالعات قۇماروۆ بۇل باستامانى اۋىلدىڭ بولاشاعىنا جاسالعان ماڭىزدى ينۆەستيتسيا دەپ باعالادى.
- ءبىز تەك ىشىمدىكتەن باس تارتىپ وتىرعان جوقپىز. ءبىز اۋىلداعى ءتارتىپتى، بىرلىكتى، جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتىپ وتىرمىز. ءار وتباسىنىڭ اماندىعى - بۇكىل اۋىلدىڭ تۇراقتىلىعى، - دەدى اۋىل اكىمى.
چەرەمۋشكاداعى وزگەرىس ەڭ الدىمەن ادامداردىڭ ساناسىنان باستالدى. ءبىر-بىرىنە جاناشىرلىق تانىتقان تۇرعىندار ورتاق شەشىم قابىلداپ، اۋىل تاعدىرىنا بەيجاي قارامايتىندارىن دالەلدەدى. اۋىل اقساقالى سەيىتحان اتا بۇل باستامانى «ۇرپاققا قالاتىن ونەگە» دەپ باعالادى.
- بۇرىن «اۋىلدىڭ بەرەكەسى - بىرلىكتە» دەۋشى ەدى. بۇگىن سونىڭ ناقتى كورىنىسىن كورىپ وتىرمىز. دەنساۋلىقتى ساقتاعان ەلدىڭ رۋحى دا مىقتى بولادى، - دەدى اقساقال اق باتاسىن بەرىپ.
بۇگىندە چەرەمۋشكادا جاڭا قۇندىلىق قالىپتاسىپ كەلەدى. مۇندا زاڭدى قۇرمەتتەۋ - تالاپ قانا ەمەس، ءومىر سالتىنا اينالعان. جاستار ۇلكەنگە قاراپ بوي تۇزەيدى. بالالار قاۋىپسىز ورتادا ءوسىپ كەلەدى. ال تۇرعىندار قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋدى ورتاق مىندەت دەپ تۇسىنەدى. «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى ءدال وسىنداي ەلدى مەكەندەردەن باستاۋ الادى. سەبەبى قاۋىپسىز قوعام - سانالى ازاماتتان، ال سانالى ازامات - تارتىپتەن قالىپتاسادى. چەرەمۋشكا - بۇگىن شاعىن اۋىل بولۋى مۇمكىن. ءبىراق ونىڭ تاڭداۋى - ۇلكەن ۇلگى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىزىلوردا وبلىسىندا ىشىمدىكسىز اۋىلدار سانى 37 گە جەتكەن ەدى.