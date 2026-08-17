اباي وبلىسىندا پوليتسەيلەر قاتتى قانسىراعان بالانى قۇتقارىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا پوليتسەيلەر اۋىر جاراقات العان بەس جاسار بالانى نەبارى 12 مينۋت ىشىندە وبلىستىق اۋرۋحاناعا جەتكىزدى.
وقيعا 15-تامىزدا سەمەي - وسكەمەن اۆتوجولىندا بولعان. Volkswagen كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە توقتاپ، سالوندا وتىرعان بەس جاسار بالانىڭ اياعىنان تەرەڭ جاراقات الىپ، قاتتى قانسىراپ جاتقانىن ايتقان.
بالانىڭ اناسىنىڭ سوزىنشە، جاڭاسەمەي اۋدانىنا قاراستى گرانيتنىي اۋىلىندا تۇراتىن ۇلى اۋلادا ويناپ ءجۇرىپ، ۇيگە كىرمەك بولعان. سول ساتتە كىرەبەرىس ەسىكتىڭ شىنىسى سىنىپ، بالانىڭ اياعىن قاتتى جاراقاتتاعان.
بالانىڭ جاعدايىنىڭ اۋىر ەكەنىن تۇسىنگەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ەلامان ماساليموۆ پەن مەدەت سماعۇلوۆ ۋاقىت جوعالتپاي، اناسى مەن بالانى پاترۋلدىك كولىككە وتىرعىزىپ، وبلىستىق اۋرۋحاناعا قاراي جولعا شىققان.
پوليتسەيلەر جاراقات العان بالانى 12 مينۋت ىشىندە وبلىستىق اۋرۋحانانىڭ بالالاردى قابىلداۋ بولىمىنە جەتكىزگەن. دارىگەرلەر بالانى بىردەن قابىلداپ، شۇعىل تۇردە وپەراتسيا جاساعان.
- بالامنىڭ اياعىنان قان توقتاماي، قاتتى قورقىپ كەتتىم. نە ىستەرىمدى بىلمەي، جولدا پوليتسەيلەردى كورىپ، كومەك سۇرادىم. ولار بىردەن بىزگە كومەكتەسىپ، بالامدى كولىككە وتىرعىزدى. بار بولعانى 12 مينۋتتىڭ ىشىندە اۋرۋحاناعا جەتكىزدى. مەن ءۇشىن سول ساتتە بۇل - ۇلكەن كومەك بولدى. پوليتسەيلەرگە شىن جۇرەكتەن العىس ايتامىن، - دەدى بالانىڭ اناسى.