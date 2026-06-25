اباي وبلىسىندا تۇرمەدەن قاشىپ كەتكەن ادام ۇستالدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا تۇزەتۋ مەكەمەسىندە جازاسىن وتەپ جاتقان ەر ادام سەرۋەندەۋ كەزىندە قاشىپ كەتكەن.
الەۋمەتتىك جەلىدە وڭىردەگى تۇرمەلەردىڭ بىرىندە سوتتالعان ادامنىڭ قاشىپ كەتكەنى، ءالى تابىلماي جاتقانى جايلى اقپارات تارادى. وسىعان وراي Kazinform ءتىلشىسى اباي وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنە حابارلاسىپ، بۇنىڭ اق-قاراسىن سۇراپ كوردى.
دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وقيعانى راستادى. ءبىراق ەر ادام قازىر قولعا تۇسكەن.
- اتالعان سوتتالعان ازامات 2021 -جىلى شارتتى تۇردە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلگەن. وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا جازانى وتەۋ ءتارتىبىن بىرنەشە رەت بۇزعانى ءۇشىن وعان تاعايىندالعان جازانىڭ وتەلمەگەن بولىگى ناقتى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا اۋىستىرىلعان. سەرۋەندەۋ كەزىندە ول ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنىڭ اۋماعىنان زاڭسىز شىعىپ كەتكەن. جەدەل ۇيىمداستىرىلعان ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ول ۇستالىپ، قايتادان قاماۋعا الىندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
وقيعاعا بايلانىستى قىزمەتتىك تەكسەرۋ تاعايىندالعان.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اتىراۋ تۇرمەسىندە كاسىپكەرلەردىڭ شاعىمىنان كەيىن جالداۋ اقىسى تومەندەتىلگەنى حابارلانعان.