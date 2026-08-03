اباي وبلىسىندا تاعى ءبىر اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسى جارما اۋدانىنداعى ۇكىلى اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى ىشىمدىكتەن باس تارتتى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ۇكىلى اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى رەسمي تۇردە «الكوگولسىز اۋىل» مارتەبەسىن يەلەندى.
- 51 تۇرعىنى بار، 17 شاڭىراقتان تۇراتىن ەلدى مەكەن بۇگىندە تاتۋلىق پەن ۇيىمشىلدىقتىڭ جارقىن ۇلگىسىن كورسەتىپ وتىر. تۇرعىندار الكوگولدى ىشىمدىكتەن سانالى تۇردە باس تارتىپ، قاۋىپسىز ءارى تىنىش قوعامدىق ورتا قالىپتاستىرۋعا ءوز ۇلەستەرىن قوسۋدا. بۇل باستاما تەك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋعا عانا ەمەس، وتباسى قۇندىلىقتارىن دارىپتەۋگە، جاستار اراسىندا سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋعا جانە اۋىلداعى بەرەكە-بىرلىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
اتالعان يگى باستاماعا ۇكىلى اۋىلىنىڭ اكىمى اسكەربەك بەردىكەنوۆ قولداۋ ءبىلدىرىپ، ەلدى مەكەن حالقىنىڭ ۇيىمشىلدىعىنا جوعارى باعا بەردى.
- بۇل جەتىستىك - ءبىر عانا ادامنىڭ ەمەس، بۇكىل اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ورتاق ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى. ءبىز ءۇشىن ەڭ باستى قۇندىلىق - حالىقتىڭ اماندىعى، بالالارىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعى جانە اۋىلىمىزدىڭ تىنىشتىعى. وسى باعىتتاعى بىرلىگىمىزدى ساقتاپ، الداعى ۋاقىتتا دا سالاۋاتتى ءومىر سالتىن بىرگە ناسيحاتتاي بەرەمىز،- دەدى ول.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اقتوبە وبلىسىنداعى قياقتى اۋىلىنىڭ حالقى ىشىمدىكتەن باس تارتقانى حابارلانعان.