اباي وبلىسىنا قىتايدان 4 ميلليارد دوللار ينۆەستيسيا تارتىلادى: ءىرى ونەركاسىپتىك جوبالار ىسكە اسادى
استانا. KAZINFORM - وبلىس اكىمى بەرىك ءۋالي باستاعان ءوڭىر دەلەگاتسياسى 25-28-ماۋسىم كۇندەرى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا بارىپ، ءۇرىمجى، بەيجىڭ، وردوس قالالارىندا ءبىرقاتار ىسكەرلىك كەزدەسۋ وتكىزىپ، ماڭىزدى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزدى.
وسى ساپار قورىتىندىسىندا اباي وبلىسى مەن قىتاي كومپانيالارى اراسىندا جالپى قۇنى 4 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن مەموراندۋمعا قول قويىلدى. دەمەك، وڭىرگە وسىنشا كولەمدە ينۆەستيسيا قۇيىلادى.
ايماق باسشىسى بەيجىڭ قالاسىندا «DDS Group» جانە Jiachen Group كومپانيالارىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەستى. «DDS Group» - ونەركاسىپتىك جاڭعىرتۋ، ينفراقۇرىلىمدىق قۇرىلىس جانە يندۋستريالىق پاركتەردى دامىتۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن حالىقارالىق ينجينيرينگتىك جانە ينۆەستيسيالىق كومپانيا. الەمنىڭ 30 دان استام ەلىندە قىزمەت اتقاراتىن كومپانيا ينۆەستيسيالاۋ، جوبالاۋ، قۇرىلىس جانە پايدالانۋدى قامتيتىن تولىق تسيكلدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرادى. ونەركاسىپتىك پاركتەردى، كولىك ينفراقۇرىلىمىن، تۇرعىن ءۇي جانە وندىرىستىك نىسانداردى سالۋدا مول حالىقارالىق تاجىريبەگە يە. كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا جالپى قۇنى 1,5 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن مەموراندۋمعا قول قويىلدى. كومپانيا ماقانشى اۋدانىنىڭ باقتى اۋىلىندا جالپى اۋماعى 3000 گەكتار بولاتىن ونەركاسىپتىك پارك قۇرىلىسىن باستاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
قىتايدىڭ جەتەكشى ونەركاسىپتىك حولدينگتەرىنىڭ ءبىرى - Jiachen Group كومپانياسى مەتاللۋرگيا، تاۋ-كەن ءوندىرىسى، وتقا ءتوزىمدى ماتەريالدار شىعارۋ، لوگيستيكا جانە حالىقارالىق ساۋدا سالالارىندا جۇمىس ىستەيدى. كەزدەسۋ ناتيجەسىندە اباي وبلىسىنىڭ اكىمدىگى، Liaoning Jiachen Holding Group جانە Xinjiang Sanbao Industrial Group كومپانيالارى اراسىندا اباي وبلىسى، ماقانشى اۋدانىندا اليۋميني زاۋىتىن سالۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. جوبا قۇنى 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايدى.
وبلىس اكىمى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ وردوس قالاسىندا «ىشكى موڭعوليا ۆانجيان ينۆەست» كومپانياسىمەن ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجات اياسىندا اباي وبلىسىندا جىلىنا 300 مىڭ توننا اليۋميني ءونىمىن شىعاراتىن زاۋىت سالۋ، سونداي-اق، جالپى قۋاتتىلىعى 1 گ ۆت بولاتىن جەل ەلەكتر ستانسيالارىن ىسكە اسىرۋ جوسپارلانۋدا. جوبالاردىڭ جالپى ينۆەستيسيالىق قۇنى 1,5 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايدى.
اتالعان باستامالار ءوڭىردىڭ ونەركاسىپتىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋعا، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا جانە وبلىس ەكونوميكاسىنا تىڭ سەرپىن بەرۋگە باعىتتالعان.
ايماق باسشىسى بۇل جوبالاردىڭ اباي وبلىسى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ينۆەستورلارمەن بىرلەسكەن جۇمىستى جۇيەلى تۇردە جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
بەرىك ءۋالي وردوس قالاسىنداعى جەتەكشى ءوندىرىس ورىندارى «China Railway Construction Engineering Group» (CRCEG)، «inner Mongolia Wanzhong Yinuan Technology Co.، Ltd» «Ordos Wanpu Shanfang Food Co.، Ltd» كومپانيالارىنىڭ جۇمىسىمەن دە تانىستى.
ەرەكشە اتاپ وتەرلىگى، وسى ساپار اياسىندا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ شينجاڭ ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى ءۇرىمجى قالاسىندا «سەمەي» الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى» ا ق-نىڭ ينۆەستيسيالىق-سەرۆيستىك كەڭسەسى اشىلدى.
جاڭا ينۆەستيسيالىق-سەرۆيستىك كەڭسە اباي وبلىسىندا جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتقان قىتايلىق ينۆەستورلار مەن كاسىپكەرلەرگە اقپاراتتىق-كونسۋلتاتسيالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق قولداۋ كورسەتەدى. كەڭسە الەۋەتتى ينۆەستورلاردىڭ وتىنىشتەرىن قابىلداپ، باستاپقى تالداۋ جۇرگىزەدى، جوبالىق ماتەريالداردى ازىرلەۋگە جاردەمدەسەدى، ىسكەرلىك كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىپ، ۇسىنىستاردى ءارى قاراي قاراۋ ءۇشىن «سەمەي» الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسىنا جولدايدى.