اباي وبلىسىندا قاۋىپتى ۆيدەو تۇسىرگەن جۇرگىزۋشى مەن جولاۋشى جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا قوزعالىستاعى كولىكتەن دەنەسىن شىعارىپ، قاۋىپتى ۆيدەو تۇسىرگەندەر اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، دەپ حابارلايدى پوليتسيا دەپارتامەنتى.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە مونيتورينگ جۇرگىزۋ بارىسىندا قوزعالىس كەزىندە جەڭىل اۆتوكولىكتىڭ تەرەزەسىنەن دەنەسىن شىعارىپ، قولىنا گۇل سەبەتىن ۇستاعان جولاۋشى قىز بەينەلەنگەن ۆيدەونى انىقتادى.
تەكسەرۋ ناتيجەسىندە كولىك جۇرگىزۋشىسى مەن جولاۋشىنىڭ جەكە باسى انىقتالدى.
- 20 جاستاعى جۇرگىزۋشى جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. قۇقىق بۇزۋشىلىق ءبىر جىل ىشىندە قايتالانىپ جاسالعاندىقتان، ءىس ماتەريالى سوتقا جولداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق 21 جاستاعى جولاۋشى قىز دا قوزعالىس كەزىندە كولىك تەرەزەسىنەن دەنەسىن شىعارعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ونىڭ فلوريست(فلوريست - گۇلدەر مەن وسىمدىكتەردەن ەستەتيكالىق گۇلشوعىرلار، ينتەرەرلىك كومپوزيتسيالار جاسايتىن، سونداي-اق لاندشافتى ديزاينعا قاتىساتىن شىعارماشىلىق شەبەر - رەد.) بولىپ جۇمىس ىستەيتىنى بەلگىلى بولدى.
پوليتسيا ازاماتتاردى كەز كەلگەن جاعدايدا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىردى.