اباي وبلىسىندا «كينوداعىداي» وپەراتسيا وتكىزىلدى: التىن، كولىكتەر تاركىلەندى
استانا. KAZINFORM – ق م ا اباي وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جارما اۋدانىندا باعالى مەتالداردى زاڭسىز ءوندىرۋ سحەماسىن اشكەرەلەدى.
جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا بارلاۋ جانە زاڭسىز ءوندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن ءۇش جەر انىقتالدى.
زاڭسىز قىزمەت سالدارىنان توپىراق ءبۇلىنىپ، ونىڭ ىشىندە قۇنارلى قاباتى سىپىرىپ الىنعان.
«التىن تۇستەس مەتال، بايىتۋعا ارنالعان جۋۋ جابدىعى، ارنايى تەحنيكا جانە كولىكتەر تاركىلەندى. قازىر بۇل ىسكە قاتىسى بارلار، زاڭسىز وندىرىلگەن باعالى مەتال كولەمى جانە كەلتىرىلگەن زالال مولشەرى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر»، - دەدى ق م ا وكىلى.