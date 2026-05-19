اباي وبلىسىندا كومىر باعاسىن قىمباتتاتقان كومپانياعا ايىپپۇل سالىندى
استانا. KAZINFORM - باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ اباي وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى «قاراجىرا» ا ق-عا قاتىستى تەرگەپ-تەكسەرۋدى اياقتادى.
تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسىندا كوممۋنالدىق-تۇرمىستىق كومىردى كوتەرمە ساۋداسىندا مونوپوليالىق جوعارى باعا بەلگىلەۋ فاكتىسى انىقتالدى.
اتاپ ايتقاندا، 2022-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا كومپانيا كوممۋنالدىق-تۇرمىستىق كومىردى كوتەرمە ساۋدا نارىعىندا ۇستەم جاعدايعا يە بولا وتىرىپ، اتالعان تاۋارعا مونوپوليالىق جوعارى باعا بەلگىلەپ، ءوزىنىڭ ۇستەم جاعدايىن تەرىس پايدالانعان. بۇل ارەكەت باسەكەلەستىكتى قورعاۋ سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزۋعا جاتادى.
- تەرگەپ-تەكسەرۋ ماتەريالدارى نەگىزىندە اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى. سەمەي قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ قاۋلىسىمەن كومپانيا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. قولدانىلعان شارالاردىڭ جالپى سوماسى 87,4 ميلليون تەڭگە بولدى، ونىڭ ىشىندە 52,4 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل جانە 35 ميلليون تەڭگە كولەمىندەگى مونوپوليالىق تابىستى تاركىلەۋ، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى ۋاقىتتا سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى. اكىمشىلىك ايىپپۇل ەرىكتى تۇردە تولەندى، ال مونوپوليالىق تابىس تولىق كولەمدە مەملەكەت كىرىسىنە ءوندىرىلدى.
سونداي-اق، دەپارتامەنت مونوپولياعا قارسى زاڭناما نورمالارىن بۇزۋدىڭ سالدارىن جويۋ تۋرالى نۇسقاما شىعاردى، ول «قاراجىرا» اق تاراپىنان تولىق ورىندالدى.
ايتا كەتەلىك باسەكەلەستىك ەرەجەسىن بۇزعان ميكروقارجى ۇيىمىنا شارا قولدانىلعان ەدى.