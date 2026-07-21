اباي وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 428 ماس جۇرگىزۋشى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - وسى اپتا ىشىندە جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار بارىسىندا وسىنداي 35 قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولى كەسىلدى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اباي وبلىسىندا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزەتىن جۇرگىزۋشىلەرگە قارسى كۇرەس جالعاسىپ كەلەدى. كولىك قۇرالىن الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە باسقارۋدىڭ ءاربىر انىقتالعان دەرەگى مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ ناتيجەلەرىمەن راستالىپ، پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جولدانادى. قۇقىق بۇزۋشىلاردى قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىك، ونىڭ ىشىندە كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋ جازاسى كۇتەدى.
2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى اباي وبلىسىنىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كولىك قۇرالىن الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە باسقارۋدىڭ 428 دەرەگىن انىقتادى. تەك سوڭعى ءبىر اپتا ىشىندە جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار بارىسىندا وسىنداي 35 قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولى كەسىلدى.
سوڭعى وقيعالاردىڭ ءبىرى سەمەي قالاسىندا ورىن الدى. پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار كەزىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى Lada 11183 اۆتوكولىگىن باسقارعان 39 جاستاعى جۇرگىزۋشىنى توقتاتتى. ەر ادامعا الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك نەمەسە ۋىتقۇمارلىق ماساڭ كۇيىن انىقتاۋ ءۇشىن مەديتسينالىق كۋالاندىرۋدان ءوتۋ ۇسىنىلعانىمەن، ول پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ زاڭدى تالابىن ورىنداۋدان باس تارتتى.
جۇرگىزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ءىس ماتەريالى سوتقا جولداندى. مەديتسينالىق كۋالاندىرۋدان وتۋدەن باس تارتقانى ءۇشىن زاڭنامادا 15 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋ جانە 8 جىل مەرزىمگە كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن.
زاڭنامانىڭ قاتاڭداتىلعانىنا جانە جازانىڭ ءسوزسىز قولدانىلاتىنىنا قاراماستان، كەيبىر جۇرگىزۋشىلەر ءالى دە وزدەرىنىڭ جانە اينالاسىنداعىلاردىڭ ومىرىنە سانالى تۇردە قاۋىپ ءتوندىرۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
- ماس جۇرگىزۋشى - جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تونەتىن ىقتيمال قاۋىپ. الكوگول ىشكەننەن كەيىن كولىك باسقارۋ قايعىلى سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن. ەگەر ءسىز ماس كۇيىندەگى ادامنىڭ كولىك تىزگىنىنە وتىرعانىن بايقاساڭىز، بۇل تۋرالى دەرەۋ پوليتسياعا حابارلاڭىز. مۇمكىن، ءدال ءسىزدىڭ قوڭىراۋىڭىز جول-كولىك وقيعاسىنىڭ الدىن الىپ، بىرەۋدىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا كومەكتەسەر، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.