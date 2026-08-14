اباي وبلىسىندا ءۇش كۇندە 1027 جۇرگىزۋشى جول ەرەجەسىن بۇزعان
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا جول قاۋىپسىزدىگى رەيدى كەزىندە 9 ماس جۇرگىزۋشى ۇستالدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اباي وبلىسىندا 10- 12-تامىز ارالىعىندا وتكەن «قاۋىپسىز جول» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى قورىتىندىلاندى.
جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ جانە جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءتارتىبىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان رەيد بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 1027 قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولىن كەستى.
قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ باسىم بولىگى كولىك قۇرالىن باسقارۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاماۋعا قاتىستى بولدى.
اتاپ ايتقاندا:
358 - جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ جانە موتوشلەم پايدالانۋ تالاپتارىن بۇزۋ؛
204 - تەحنيكالىق رەگلامەنت تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن كولىك قۇرالىن باسقارۋ؛
167 - كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون نەمەسە راديوستانتسيا پايدالانۋ؛
86 - مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدان وتپەگەن كولىكتى باسقارۋ؛
43 - كولىك باسقارۋ قۇقىعى جوق ادامنىڭ رولگە وتىرۋى؛
35 - مەملەكەتتىك نومىرلىك بەلگىسىز نەمەسە بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەلمەگەن كولىكتى باسقارۋ؛
26 - جولاۋشىلار، باگاج جانە جۇكتەردى تاسىمالداۋ قاعيدالارىن بۇزۋ؛
26 - بالالاردى ۇستاپ تۇراتىن ارنايى قۇرىلعىسىز كولىك باسقارۋ؛
18 - ءتيىستى رۇقساتسىز كولىكتى قايتا جابدىقتاۋ؛
11 - كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان ادامنىڭ رولگە وتىرۋى؛
10 - جۇرگىزۋشىلەردىڭ ەڭبەك جانە دەمالىس رەجيمىنىڭ بۇزىلۋى؛
9 - ماس كۇيىندە كولىك باسقارۋ؛
9 - قارسى باعىتقا شىعۋ؛
4 - جولاۋشىلاردى زاڭسىز تاسىمالداۋ فاكتىلەرى.
پوليتسيانىڭ ايتۋىنشا، رەيدتىك ءىس-شارانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەۋ عانا ەمەس، جولداعى قاۋىپتى جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ.
- جول قاۋىپسىزدىگى - ورتاق جاۋاپكەرشىلىك. ءاربىر انىقتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ ارتىندا ادام ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ءتونۋى مۇمكىن ءقاۋىپ بار. سوندىقتان جۇرگىزۋشىلەردى جول ەرەجەسىن ساقتاۋعا، جىلدامدىق رەجيمىن بۇزباۋعا جانە كولىك باسقارۋ كەزىندە بارىنشا مۇقيات بولۋعا شاقىرامىز، - دەدى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى.