اباي وبلىسىندا بالالار لاگەردەن شۇعىل ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنداعى تابيعي ءورت كەزىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءورت وشاعىنا جاقىن ورنالاسقان بالالار لاگەرىنەن 190 بالا مەن 20 قىزمەتكەردى قاۋىپسىز جەرگە ەۆاكۋاتسيالادى.
ءورت تۋرالى حابارلاما تۇسكەن العاشقى مينۋتتاردان باستاپ پوليتسەيلەر لاگەرگە شۇعىل جەتىپ، ەۆاكۋاتسيا جۇمىستارىن باستاعان.
قازىر پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە قىزمەت اتقارىپ جاتىر.
«قاۋىپتى اۋماق قورشاۋعا الىنىپ، ءورت وشاعىنا اپاراتىن جولدار جابىلدى، ارنايى تەحنيكانىڭ كەدەرگىسىز قوزعالىسى قامتاماسىز ەتىلدى. پوليتسەيلەر قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاپ، ەۆاكۋاتسيالانعان تۇرعىنداردىڭ مۇلكىن كۇزەتەدى. جۇمىس توتەنشە جاعدايلار، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار، قورعانىس مينيسترلىكتەرى جانە باسقا دا قىزمەتتەرمەن بىرلەسىپ، تاۋلىك بويى جۇرگىزىلەدى»، - دەدى ءى ءى م وكىلدەرى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتاردى توتەنشە جاعدايلار قىزمەتكەرلەرىنىڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، قاۋىپتى ايماققا جاقىنداماۋعا جانە ارنايى تەحنيكانىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرمەۋگە شاقىردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اباي وبلىسىنداعى «سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىندا ورمان ءورتى ءسوندىرىلىپ جاتقانى، بۇل جۇمىسقا اۆياتسيا تارتىلعانى حابارلاندى.