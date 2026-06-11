اباي وبلىسىندا 1,5 ميلليارد دوللارلىق مىس بالقىتۋ زاۋىتى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا قۇنى 1,5 ميلليارد دوللاردان اساتىن مىس بالقىتۋ زاۋىتىن سالۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى حالىقارالىق Astana Mining Metallurgy (AMM 2026) كونگرەسىندە پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مالىمدەدى.
-جاڭا كاسىپورىن قازىرگى ۋاقىتتا ەكسپورتتالىپ جاتقان مىس كونسەنتراتىنىڭ بارلىعىن ەل ىشىندە وڭدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جوبا -ەكونوميكانى شيكىزاتتىق مودەلدەن تەرەڭ وڭدەۋگە كوشىرۋگە جانە جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ءونىم شىعارۋعا باعىتتالىپ وتىر.
سونىمەن قوسا ۇكىمەت باسشىسى سوڭعى ەكى جىلدا قازاقستاندا كاتودتى مىس، فەرروسيليتسيي، فەرروقورىتپالار جانە وزگە دە ونىمدەر شىعاراتىن جالپى قۇنى 1 ميلليارد دوللاردان اساتىن ءبىرقاتار ءىرى ءوندىرىس ىسكە قوسىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- پاۆلودار وبلىسىندا جىلىنا 300 مىڭ توننا التىن-مىس كونتسەنتراتىن جانە 15 تونناعا دەيىن التىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن گيدرومەتاللۋرگيالىق كومبينات سالىنىپ جاتىر. بۇدان بولەك، «Qarmet» كومپانياسى قاراعاندى وبلىسىندا اۆتوموبيل وندىرىسىنە ارنالعان بولات سياقتى جوعارى وڭدەلگەن ونىمدەر شىعارۋعا باعىتتالعان ءوندىرىستى جاڭعىرتۋدان وتكىزىپ جاتىر،- دەدى ول.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق مىندەتى - تەك ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋ عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە الەمدىك نارىقتا باسەكەگە قابىلەتتى ونەركاسىپتىك ءونىم ءوندىرۋشى ەل رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتۋ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا تاۋ- كەن مەتاللۋرگيا سالاسىنداعى ەڭ ءىرى حالىقارالىق الاڭداردىڭ ءبىرى - 16-Astana Mining Metallurgy (AMM 2026) حالىقارالىق تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كونگرەسى ءوز جۇمىسىن باستادى. اتالعان ءىس-شاراعا 15 ەلدەن 69 كومپانيا قاتىسىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا اۋستراليا، گەرمانيا، يتاليا، كانادا، قىتاي، ساۋد ارابياسى، ا ق ش، فينليانديا، فرانسيا، چەحيا جانە شۆەتسيا سەكىلدى مەملەكەتتەر بار.