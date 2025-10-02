اباي وبلىستىق سوتىندا شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىستىق سوتىندا شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جانە جازانى اۋىستىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. بۇل تۋرالى ق ر جوعارعى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
اباي وبلىستىق سوتىندا جوعارعى سوتتىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى نازگۇل راحمەتۋللينانىڭ قاتىسۋىمەن شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ (ش م ب) جانە جازانىڭ وتەلمەگەن بولىگىن نەعۇرلىم جەڭىل تۇرىنە (ج ج ا) اۋىستىرۋ تۋرالى ماتەريالداردى سوتتاردىڭ قاراۋى كەزىندە تۋىندايتىن ماسەلەلەر بويىنشا دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى.
ءىس-شاراعا وبلىستىق سوتتىڭ باسشىلىعى مەن سۋديالارى، ادۆوكاتتار قوعامداستىعىنىڭ، پروكۋراتۋرانىڭ، پوليتسيا دەپارتامەنتتەرىنىڭ، قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
جوعارعى سوتتىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى ءوز سوزىندە سوتتىڭ نەگىزگى ماقساتى ءوتىنىشحاتتاردىڭ وبەكتيۆتى، جان-جاقتى جانە ءادىل قارالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ەكەنىن ايتتى.
- قىلمىستىق كودەكستىڭ جانە ءتيىستى نورماتيۆتىك قاۋلىلاردىڭ تالاپتارىن ساقتاۋ، سونداي-اق جوعارعى سوت قورىتۋلارىنداعى ۇسىنىمداردى ورىنداۋ وتە ماڭىزدى. سوتتالۋشىنىڭ مىنەز-قۇلقىن جان-جاقتى تالداۋ، ونىڭ جەكە باسىن ەسكەرۋ، سوت پراكتيكاسىندا جازالاۋ جاعىن جويۋ - وسىنىڭ بارلىعى سوتتالۋشىنىڭ ءوتىنىشحاتىن قاراۋدا ناقتى تەكسەرۋدەن ءوتۋى كەرەك. سونىمەن بىرگە، جوعارعى سوت ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جانە جازانىڭ جەڭىل تۇرىنە بىركەلكى ءتاسىلىن ازىرلەۋ ءۇشىن بارلىق شارالاردى قابىلدايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ن. راحمەتۋللينا.
دوڭگەلەك ۇستەلگە قاتىسۋشىلار ءوتىنىشحاتتاردى قاراۋ كەزىندە تۋىندايتىن تۇيىتكىلدى ماسەلەلەردى تالقىلادى، سونىڭ ىشىندە بۇرىنعى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسىندە جازاسىن وتەۋ كەزىندەگى مىنەز-قۇلىق دارەجەسىن قاراۋ، ءبىر جىلدان از مەرزىمگە جازاسىن وتەۋ كەزىندە، سونداي-اق تەرگەۋ يزولياتورىندا وتەلگەن جازاسىن وتەۋ كەزىندە وڭ باعا الا الماۋ ماسەلەلەر جانە ت. ب. تالقىلاندى.
تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ورتاق پىكىرگە كەلىپ، ۇسىنىمدار ايتىلدى.
