    11:40, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    اباي ەلىنىڭ ونەر ۇجىمدارى ەكى بىردەي باس جۇلدەنى ەنشىلەدى

    سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ تەاتر ۇجىمدارى قوس بىردەي قوماقتى جۇلدەگە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    فوتو: اباي وبلىسىنىڭ اكىمدىگى

    - 12-16-قىركۇيەك ارالىعىندا ۇلىتاۋ وبلىسى جەزقازعان قالاسىندا وتكەن ج. حادجيەۆ اتىنداعى IV حالىقارالىق تەاتر فەستيۆالىندە اباي اتىنداعى قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترىنىڭ قۇرامىنداعى «داريعا-اي» جاستار تەاترى فەستيۆالدىڭ باس جۇلدەسى مەن «ۇزدىك سپەكتاكل» نوميناتسياسىنا يە بولدى. بۇل جەڭىس - جاس ۇجىمنىڭ كاسىبي شەبەرلىگىنىڭ، تىنىمسىز ەڭبەگىنىڭ جانە ونەرگە دەگەن ادالدىعىنىڭ جارقىن دالەلى، - دەلىنگەن وبلىس اكىمدىگىنىڭ حابارلاماسىندا.

    فوتو: اباي وبلىسىنىڭ اكىمدىگى
    فوتو: اباي وبلىسىنىڭ اكىمدىگى

    ال تالدىقورعان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان «بيكەن FEST» III» حالىقارالىق تەاتر فەستيۆالىندە اباي اتىنداعى قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترى ساحنالاعان «اباي ايتقان «ەڭلىك - كەبەك» سپەكتاكلى باس جۇلدەمەن ماراپاتتالدى.

    فوتو: اباي وبلىسىنىڭ اكىمدىگى
