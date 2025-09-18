اباي ەلىنىڭ ونەر ۇجىمدارى ەكى بىردەي باس جۇلدەنى ەنشىلەدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ تەاتر ۇجىمدارى قوس بىردەي قوماقتى جۇلدەگە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- 12-16-قىركۇيەك ارالىعىندا ۇلىتاۋ وبلىسى جەزقازعان قالاسىندا وتكەن ج. حادجيەۆ اتىنداعى IV حالىقارالىق تەاتر فەستيۆالىندە اباي اتىنداعى قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترىنىڭ قۇرامىنداعى «داريعا-اي» جاستار تەاترى فەستيۆالدىڭ باس جۇلدەسى مەن «ۇزدىك سپەكتاكل» نوميناتسياسىنا يە بولدى. بۇل جەڭىس - جاس ۇجىمنىڭ كاسىبي شەبەرلىگىنىڭ، تىنىمسىز ەڭبەگىنىڭ جانە ونەرگە دەگەن ادالدىعىنىڭ جارقىن دالەلى، - دەلىنگەن وبلىس اكىمدىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
ال تالدىقورعان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان «بيكەن FEST» III» حالىقارالىق تەاتر فەستيۆالىندە اباي اتىنداعى قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترى ساحنالاعان «اباي ايتقان «ەڭلىك - كەبەك» سپەكتاكلى باس جۇلدەمەن ماراپاتتالدى.