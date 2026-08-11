اباي كۇنىنە ارنالعان ءىس-شاراعا 50 مىڭنان استام ادام قاتىستى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە اباي كۇنىنە وراي 350 مادەني، ءبىلىم بەرۋ، عىلىمي، اعارتۋشىلىق جانە سپورتتىق باعىتتاعى ءىس-شارا ءوتتى. ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە ۇيىمداستىرىلعان ءىس-شارالار 50 مىڭنان استام ادامدى قامتىدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە قاراستى ۇيىمداردا اباي مۇراسىن دارىپتەۋگە ايرىقشا ءمان بەرىلدى. سەمەيدەگى «جيدەباي- ءبورىلى» مۋزەي-قورىعىندا اقىن ءومىر سۇرگەن كەزەڭگە قاتىستى قولجازبالار، مۇراعات قۇجاتتارى مەن ەستەلىكتەر كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى.
سونداي-اق بەينەلەۋ ونەرىندەگى اباي تۇلعاسىنا ارنالعان كورمە ۇيىمداستىرىلدى. ادەبي كۆەست پەن اباي اندەرىنىڭ فەستيۆالى دە ءوتىپ، مۋزەي قورىنداعى مۇرا جۇرتشىلىققا ءتۇرلى تانىمدىق فورماتتا تانىستىرىلدى.
ۇلتتىق مۋزەيدە ويشىلدىڭ ءومىرى مەن تاعىلىمدى ويلارىنا ارنالعان تاقىرىپتىق ەكسكۋرسيا مەن مۋزەي ساباعى ءوتتى. ءابىلحان قاستەيەۆ اتىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ونەر مۋزەيىندە بالالار قازاقستاندىق سۋرەتشىلەردىڭ تۋىندىلارى ارقىلى اباي تۇلعاسىمەن تانىستى.
ال «وتىرار» مۋزەي-قورىعىندا اقىننىڭ شىعارماشىلىق مۇراسىنا ارنالعان كىتاپ كورمەسى ۇيىمداستىرىلدى.
الماتىداعى «اباي الەمى» مۋزىكالىق-پوەزيالىق كەشى اۋقىمدى ءىس-شارالاردىڭ بىرىنە اينالىپ، 20 مىڭنان استام ادامدى قامتىدى. كەش اياسىندا «العاشقى كىتاپ» دەرەكتى فيلمىنىڭ پرەمەراسى ءوتتى. فيلمدە اباي شىعارمالارىنىڭ 1909 -جىلى جارىق كورگەن تۇڭعىش جيناعىنىڭ تاريحى باياندالادى.
اباي كۇنىنە ارنالعان باعدارلاما بەيجىڭدە دە جالعاستى. قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعىندا ەلىمىزدىڭ ق ح ر-داعى ەلشىلىگى جانە «تسزينتاي» مۋزەيىنىڭ قاتىسۋىمەن «اباي - ۇلى تۇلعا» دوڭگەلەك ۇستەلى ءوتتى. جيىندا قىتايلىق عالىمدار، جازۋشىلار مەن اۋدارماشىلاردىڭ اباي شىعارمالارىن زەرتتەۋ، اۋدارۋ جانە ناسيحاتتاۋ باعىتىنداعى كوپجىلدىق ەڭبەگى كەڭىنەن ءسوز بولدى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، وڭىرلەردە دە اقىن مۇراسىن دارىپتەيتىن ءتۇرلى ءىس-شارالار وتكىزىلدى. اباي وبلىسىندا «Abai Joly - 100 miles» ۋلترامارافونى مەن «ادامزاتتىڭ ابايى» رەسپۋبليكالىق ايتىسى ءوتتى.
استاناداعى «ءسوز ونەرى. جاسامپاز جاس قالام» فورۋمىنا جاس قالامگەرلەر قاتىستى.