اباي كۇنى: مەرەكەلىك كونسەرتتە 15 تەن اسا بالا جوعالعان
استانا. KAZINFORM — اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت ءوتىپ جاتقان قاراۋىل اۋىلىندا 20 مىڭنان استام وبلىس تۇرعىندارى مەن قوناقتارى، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك تۋريستەر جينالدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ادامدار كوپ شوعىرلانعان جاعدايدا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قىزمەت اتقارۋدىڭ كۇشەيتىلگەن رەجيمىنە كوشتى. ەرەكشە نازار كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە اۋدارىلدى.
- ءبىر عانا كەشتىڭ ىشىندە 15 تەن استام بالا جوعالۋ دەرەگى تىركەلدى. ولاردىڭ بارلىعى دەر كەزىندە تابىلىپ، اتا-انالارىنا امان-ەسەن تاپسىرىلدى. بالالاردى جەدەل ىزدەستىرۋ ماقساتىندا پوليسيا قىزمەتكەرلەرى وقيعا ورنىنان تىكەلەي ەفيرگە شىعىپ، ولاردىڭ بەينەلەرى كونسەرت ساحناسىنىڭ ۇلكەن ەكرانىندا كورسەتىلدى. بۇل اتا-انالارعا بالالارىن بىردەن تانىپ، ولارعا جەتۋىنە مۇمكىندىك بەردى، - دەلىنگەن وبلىستىق پد تاراتقان اقپاراتتا.
پاترۋلدىك پوليسيا باتالونى مەرەكەلىك ءىس-شارا وتەتىن ورىنعا كىرەبەرىس جولدارداعى جاعدايدى باقىلاپ، اۆتوكولىكتەردىڭ رەتسىز قوزعالىسىنا جول بەرمەي، جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ جاتىر.
- كۇشەيتىلگەن رەجيمدەگى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى، پوليتسيا پولكوۆنيگى ەرنار بازاروۆ.
وسىعان دەيىن اباي وبلىسىندا «اباي كۇنى» مەرەكەسى باستالعانىن جازعان ەدىك.
اباي وبلىسىنىڭ اكىمى بەرىك ءۋالي اباي اۋدانى قاراۋىل اۋىلىنا جينالعان حالىقتى «اباي كۇنى» مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
ابايدىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان ونكۇندىك مەرەيتويلىق شارالاردىڭ سوڭعى كۇنى ءدال ءقازىر اقىننىڭ تۋعان جەرى - اباي اۋدانىندا ءوتىپ جاتىر. سول تويدىڭ كەي ساتتەرىن Kazinform ءتىلشىسى نازارلارىڭىزعا ۇسىنادى.