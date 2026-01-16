10:55, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5
اباي اتىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىققا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اباي اتىنداعى ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىققا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالعانى ءمالىم بولدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، بۇل ماراپات ەل مادەنيەتىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان وتاندىق جانە شەتەل اۆتورلارىنا ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى تۋىندىلارى ءۇشىن بەرىلەدى.
ءوتىنىم 2026 -جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنا دەيىن قابىلدانادى.
قويىلاتىن تالاپتار مەن قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ەلدەگى ەڭ بەدەلدى قوعامدىق ماراپاتتاردىڭ ءبىرى - «حالىقتىڭ سۇيىكتىسى» ۇلتتىق سىيلىعىنىڭ 15-ماۋسىمىنىڭ لاۋرەاتتارى بەلگىلى بولدى.