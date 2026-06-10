اباي اتىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىققا ۇمىتكەرلەردىڭ كەلەسى كەزەڭى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن 2026-جىلعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اباي اتىنداعى ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىعىن بەرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
كوميسسيا مۇشەلەرى ادەبيەت جانە ونەر سالالارى بويىنشا مەملەكەتتىك سىيلىققا ۇسىنىلعان 32 جۇمىستى قارادى.
قۇرامىنا ەلىمىزدىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرى ەنگەن كوميسسيا مۇشەلەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ بيىلعى مەملەكەتتىك سىيلىققا تۇسكەن جۇمىستار تۋرالى اقپاراتىن تىڭدادى.
داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا كوميسسيا كونكۋرستىق ىرىكتەۋدىڭ كەلەسى كەزەڭىنە وتكەن ۇمىتكەرلەردى انىقتادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت كەڭەسشىسى ەرلان قارين 1-شىلدەدەن باستاپ رەفورمالاردىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالعانىن، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ مەن قازاقستان حالىق كەڭەسىن قۇرۋ ارقىلى مەملەكەتتىك-ساياسي مودەلدى جاڭعىرتۋ جالعاساتىنىن ايتقان بولاتىن.