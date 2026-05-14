اباي - اكيف ەرسوي: قازاق-تۇرىك جاستارىنا جاڭا حالىقارالىق ءبىلىم گرانتى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاق-تۇرىك جاستارىنا ارنالعان جاڭا ءبىلىم گرانتى پايدا بولادى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ايتتى.
- تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ءبىرقاتار كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. ونىڭ ىشىندە «اباي - اكيف ەرسوي» ستيپەنديالىق باعدارلاماسى دا بار. بۇل - قازاقستاننىڭ ازاماتتارىنا تۇركيانىڭ جەتەكشى وقۋ-ورىندارىندا ستيپەنديا ارقىلى وقۋ مۇمكىندىگىن بەرەدى. سونداي-اق تۇركيا ازاماتتارى دا قازاقستانعا كەلىپ ءبىلىم الا الادى، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن توقايەۆ پەن ەردوعان ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويدى.
ەكى ەلدىڭ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرى مەملەكەتارالىق، ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق دەڭگەيدەگى قۇجاتتارمەن الماستى. قازاقستان مەن تۇركيا 14 قۇجاتقا قول قويدى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 14 مىڭعا جۋىق ازاماتىمىز تۇركيادا وقىپ جاتقانىن ايتتى.