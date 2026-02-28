ابۋ-دابيدە يران جىبەرگەن زىمىراننان ءبىر ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM –ب ا ءا بيلىگى ەگەمەندىگىنە قول سۇعىلىپ، تىنىشتىعىنىڭ بۇزىلعانىن مالىمدەدى. ەندىگى كەزەكتە جاۋاپ بەرۋ قۇقىعى وزدەرىندە ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى جازدى.
ابۋ-دابيدە يراندىق بالليستيكالىق راكەتالاردى اتىپ ءتۇسىرۋ بارىسىندا ءبىر ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى ب ا ءا قورعانىس مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ، WAM مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
رەسمي مالىمدەمەگە سايكەس، زەنيتتىك-راكەتالىق قورعانىس قۇرالدارى يران اۋماعىنان اتىلعان بىرنەشە راكەتالاردى جويعان. ناتيجەسىندە جەرگە قۇلاعان زىمىراننىڭ بولشەكتەرى ەل استاناسىنىڭ اۋلاسىندا جۇرگەن ازيالىق ۇلتتان شىققان ءبىر ادامعا زيانىن تيگىزىپ، كوز جۇمىدى. بۇعان قوسا مۇلىكتىڭ دە دە بۇلىنگەنى بەلگىلى بولدى.
ب ا ءا قورعانىس مينيسترلىگى شابۋىلدى قاتتى ايىپتاپ، ازاماتتىق نىساندار مەن ۇلتتىق مەكەمەلەرگە جاسالعان سوققىلاردىڭ قاۋىپتى ەسكالاتسيا مەن بەيبىت حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىنە تونگەن قاۋىپ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مالىمدەمەدە يراننىڭ ارەكەتى «ۇلتتىق ەگەمەندىك پەن حالىقارالىق قۇقىقتى اشىق بۇزۋ» رەتىندە قاراستىرىلاتىنى ايتىلعان. ب ا ءا بيلىگى وزدەرىنىڭ وسى ەسكالاتسياعا جاۋاپ قايتارۋ جانە ءوز اۋماعىن قورعاۋ ءۇشىن قاجەت شارالاردى قابىلداۋعا تولىق قۇقىلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى، ولار كەز-كەلگەن قاۋىپتەرگە قارسى تۇرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
وسى ۋاقىتتا ابۋ-دابي مەن دۋباي قالالارىندا تاعى دا جارىلىس بولعانى ايتىلعان. بۇعان دەيىن استانانىڭ ۇستىندەگى اۋە كەڭىستىگى اتىستارعا بايلانىستى جابىلدى. جارىلىستار تۋرالى جاڭا وقيعالار تۋرالى رەسمي اقپاراتتار جوق. سونداي-اق، دۋبايداعى بۋردج حاليفا تانىمال ءزاۋلىم عيماراتىنان ادامدار ەۆاكۋاتسيالانعانى حابارلاندى.
ايتا كەتەيىك، يزرايل بۇگىن تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
وسى جاعدايعا بايلانىستى اۋە كەڭىستىگى جابىلعاننان كەيىن ۇشاقتار يراندى اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر بولدى.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانادان ۇشىپ شىققان ۇشاقتار كەرى ورالاتىنى بەلگىلى بولدى.
يران يزرايلگە قارىمتا جاۋاپ رەتىندە بىرنەشە زىمىران جىبەردى.
ارتىنشا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ يرانعا قارسى يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ بىرلەسكەن وپەراتسياسى ەكەنىن مالىمدەدى.
ال قازاقستاننىڭ س ءى م يرانداعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق ەكەنىن مالىمدەدى.