ابۋ-دابيدە ۋكراينا بويىنشا ەكى كۇندىك كونسۋلتاتسيالار اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - ابۋ-دابيدە رەسەي، ۋكراينا جانە ا ق ش اراسىنداعى ءۇشجاقتى كونسۋلتاتسيالاردىڭ ەكىنشى كۇنى تاراپتاردىڭ رەسمي مالىمدەمەلەرىنسىز اياقتالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Reuters اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساعان دەرەككوزدەردىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدەر سەنبى كۇنى قايتا جالعاسىپ، ءتۇرلى فورماتتا وتكەن. رەسەيدىڭ تاسس اگەنتتىگى كەزدەسۋلەر بىرنەشە ساعاتقا سوزىلعانىن ناقتىلاعانىمەن، تالقىلاۋلاردىڭ مازمۇنى اشىق جاريالانبادى.
ري ا نوۆوستي مەن ۋكراينانىڭ قوعامدىق Suspilne تاراتۋشىسىن قوسا العاندا، رەسەيلىك جانە ۋكراينالىق باق مالىمەتىنشە، كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى راۋندى شامامەن ءۇش ساعاتقا سوزىلعان. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتاردىڭ ەشقايسىسى رەسمي كومميۋنيكە جاساعان جوق.
ۋكراينا دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى رۋستەم ۋمەروۆتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ديانا داۆيتيان سەنبى كۇنى كونسۋلتاتسيالاردىڭ ەكىنشى راۋندىنىڭ اياقتالعانىن راستادى. بۇعان دەيىن رەسەيلىك رەسمي اقپارات اگەنتتىكتەرى رەسەي دەلەگاتسياسىنىڭ قوناقۇيگە ورالعانىن، ال امەريكالىق تاراپتىڭ ابۋ-دابيدەن كەتكەنىن حابارلاعان بولاتىن.
رۋستەم ۋمەروۆ بۇعان دەيىن تالقىلاۋلار قاقتىعىستى اياقتاۋ پارامەترلەرىنە جانە كەلىسسوز ۇدەرىسىنىڭ الداعى لوگيكاسىنا باعىتتالعانىن ايتقان. ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كونسۋلتاتسيالاردىڭ بارىسىنا پىكىر بىلدىرە وتىرىپ، اۋماقتىق ماسەلە نەگىزگى تاقىرىپ بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى جانە قاقتىعىستى اياقتاۋعا تاراپتاردىڭ ءوزارا دايىن بولۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى.
ءوز كەزەگىندە، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ بيلىگى رەسەي مەن ۋكراينا دەلەگاتسيالارىنىڭ تىكەلەي كەزدەسۋى تىنىش ءارى ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن جاعدايدا وتكەنىن حابارلادى. ال Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كەلىسسوزدەر بارىسىندا اقش بۇعان دەيىن ۇسىنعان بەيبىت جوسپاردىڭ جەكەلەگەن تۇستارى تالقىلانعان.
ماسكەۋدە دە ديالوگتى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنى مالىمدەلدى. ت ا س س اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساعان دەرەككوز ابۋ-دابيدەگى كونسۋلتاتسيالار بەلگىلى ءبىر ناتيجەلەر بەرگەنىن ايتقانىمەن، ولاردىڭ مازمۇنىن ناقتىلامادى.
امەريكالىق-يزرايلدىك جۋرناليست باراك راۆيدتىڭ مالىمەتىنشە، ۋكراينالىق وكىلدەر ابۋ-دابيدە وتكەن ءۇشجاقتى كونسۋلتاتسيالاردى پوزيتيۆتى جانە كونسترۋكتيۆتى دەپ باعالاعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى فورماتتاعى كەلەسى كەزدەسۋ كەلەسى اپتادا تاعى دا ابۋ-دابيدە ءوتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ابۋ-دابيدە ۋكراينا بويىنشا كەلىسسوزدەر سەنبى كۇنى جالعاساتىنىن جازعانبىز.