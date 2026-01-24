ابۋ-دابيدە ۋكراينا بويىنشا كەلىسسوزدەر بۇگىن دە جالعاسادى
استانا. KAZINFORM - ابۋ-دابيدە ا ق ش، ۋكراينا جانە رەسەي اراسىنداعى ءۇشجاقتى كونسۋلتاتسيالار جۇما كۇنى سەسسيانى رەسمي مالىمدەمەسىز اياقتادى، ال كەلىسسوزدەر سەنبى كۇنى دە جالعاسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Kyiv Post باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ۋكراينالىق دەلەگاتسيا باسشىسىنىڭ وكىلى رۋستەم ۋمەروۆ جۇما كۇنىگى تالقىلاۋلار اياقتالعانىن راستادى. كييەۆ ۋاقىتى بويىنشا ساعات 21:30 عا (استانا ۋاقىتى بويىنشا 00:30) رەسمي كومميۋنيكە جاريالانباعانىمەن، كەيبىر حابارلاردا كونسۋلتاتسيالار سەنبى كۇنى قايتا باستالاتىنى ايتىلعان.
اق ءۇي وكىلى NBC News تەلەارناسىنا ابۋ-دابيدە وتكەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋدىڭ ءونىمدى بولعانىن جانە كەلىسسوزدەردىڭ جالعاساتىنىن حابارلادى. CNN تەلەارناسى دا ءوز دەرەگىنە سۇيەنە وتىرىپ، تالقىلاۋلاردىڭ وسىلاي وتكەنى تۋرالى اقپارات بەردى.
رەسەي ب ا ق- تارى حابارلاعانداي، كەلىسسوزدەر بارىسىندا بۋفەرلىك ايماقتار قۇرۋ ماسەلەسى جانە ءارتۇرلى باقىلاۋ مەحانيزمدەرى قاراستىرىلعان.
TACC اگەنتتىگىنىڭ دەرەگىنشە، بۇل اسپەكتىلەر باسقا تاقىرىپتارمەن قاتار تالقىلانعان، ءبىراق كەلىسسوزدەردىڭ مازمۇنىنا رەسمي راستاۋ جوق.
ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كەشكى ۇندەۋىندە كييەۆتەگى وكىلدەردىڭ وعان كەلىسسوز بارىسى تۋرالى ساعات سايىن ەسەپ بەرىپ وتىرعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، تالقىلاۋلار قاقتىعىستى توقتاتۋ پارامەترلەرىنە شوعىرلانعان، ال ۋكراينالىق دەلەگاتسياعا ناقتى كەلىسسوزدىك پوزيتسيا شەڭبەرلەرى بەرىلگەن.
- ولار سوعىستى توقتاتۋ پارامەترلەرى تۋرالى سويلەسىپ جاتىر. ەندى ولارعا رەسەيدەن كەم دەگەندە كەيبىر جاۋاپتار بولۋى كەرەك، ەڭ باستىسى - رەسەي ءوزى باستاعان سوعىستى توقتاتۋعا دايىن با، - دەپ جازدى ۆلاديمير زەلەنسكي.
ول ۋكراينالىق پوزيتسيا وزگەرمەگەنىن اتاپ ءوتتى، الايدا كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى قورىتىندى جاساۋ ءالى ەرتە ەكەنىن ايتتى، ويتكەنى كەلىسسوزدەر سەنبىدە جالعاسادى.
ەميرات اگەنتتىگى WAM حابارلاعانداي، ب ا ءا پرەزيدەنتى مۇحاممەد بەن زايەد ءال-ناحايان ا ق ش، رەسەي جانە ۋكراينا دەلەگاتسيالارى باسشىلارىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى جانە ولارعا ساتتىلىك تىلەدى.
بۇعان دەيىن ءبىز ب ا ءا استاناسىندا رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى كەلىسسوزدەر باستالعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.