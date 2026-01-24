ابۋ-دابيدە ۋكراينا بويىنشا ءۇشجاقتى كەزدەسۋلەر باستالدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى رەسەي، ۋكراينا جانە ا ق ش وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ۋكراينا ماسەلەسىنە قاتىستى كەلىسسوزدەر باستالعانىن مالىمدەپ، ساياسي رەتتەۋ ۇدەرىسىنىڭ ىلگەرىلەۋىنە ءۇمىت ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كەلىسسوزدەر 23-قاڭتاردا ابۋ-دابيدە باستالىپ، ەكى كۇنگە جوسپارلانعان. بۇل تۋرالى ب ا ءا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى. كەزدەسۋلەرگە ءۇش ەلدىڭ دە جوعارى دەڭگەيدەگى دەلەگاتسيالارى قاتىسىپ جاتىر. بۇل جونىندە WAM اگەنتتىگى ءمالىم ەتتى.
ب ا ءا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ءارى ۆيتسە-پرەمەرى شەيح ابداللا بەن زايد ءال ناحايان كەزدەسۋلەردىڭ ءوتۋىن قۇپتاپ، مۇنداي باسقوسۋلاردى ۇيىمداستىرۋ حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ جاۋاپتى ءارى سەنىمدى دەلدال رەتىندەگى رولىنە دەگەن سەنىمىن بىلدىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قاقتىعىستاردىڭ تۇراقتى شەشىمى تەك ديالوگ پەن شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ ارقىلى عانا جۇزەگە اسادى، - دەپ مالىمدەدى سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى.
ول ب ا ءا- ءنىڭ ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردى قولداۋعا جانە ۇزاققا سوزىلعان داعدارىس جاعدايىندا ديالوگ كوپىرلەرىن قۇرۋعا بەيىلدىلىگىن راستادى.
سونداي-اق شەيح ابداللا كەلىسسوزدەردىڭ قاقتىعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان ناقتى قادامدارعا الىپ كەلەتىنىنە ءۇمىت ءبىلدىردى. ايتۋىنشا، ءتورت جىلعا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلعان قاقتىعىس ايتارلىقتاي گۋمانيتارلىق سالدارمەن قاتار ءجۇرىپ كەلەدى.
شەيح ابداللا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ كەلىسسوز ۇدەرىسىن باستاۋعا جاردەمدەسۋ جانە ساياسي باعىتتى ىلگەرىلەتۋ جولىنداعى كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالادى. سونىمەن قاتار ب ا ءا- ءنىڭ ءۇش تاراپتىڭ بارىمەن ورنىقتى ارىپتەستىك قارىم-قاتىناسى ەلگە اسا قاجەت كەزەڭدە جاۋاپتى ديپلوماتيانى جۇزەگە اسىراتىن سەنىمدى ءرول اتقارۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
كەلىسسوزدەر ا ق ش پەن ۋكراينا كوشباسشىلارى اراسىنداعى سوڭعى بايلانىستار، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ ارنايى وكىلىنىڭ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن وتكىزگەن جەكەلەگەن كونسۋلتاتسيالارى اياسىندا ءوتىپ جاتىر. بۇعان دەيىن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي داۆوستا دونالد ترامپپەن كەزدەسۋ وتكىزگەن.
ب ا ءا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەلدىڭ بۇعان دەيىن رەسەي مەن ۋكراينا اراسىندا ۇستالعان ادامداردى الماستىرۋ بويىنشا 17 راۋند كەلىسسوزگە دەلدال بولعانىن ەسكە سالدى. سول الماسۋلار ناتيجەسىندە 4641 ادام بوستاندىققا شىققان. امىرلىك تاراپىنىڭ باعالاۋىنشا، بۇل ب ا ءا- ءنىڭ ەكى ەلمەن دە قارىم-قاتىناسىنىڭ تەرەڭدىگىن جانە ديپلوماتيالىق ءارى گۋمانيتارلىق شەشىمدەردى ىلگەرىلەتۋدەگى ءرولىن دالەلدەيدى.
بۇعان دەيىن زەلەنسكي ا ق ش، ۋكراينا جانە رەسەي اراسىندا ب ا ءا- دە كەلىسسوزدەر وتەتىنىن مالىمدەگەنى حابارلانعان بولاتىن.