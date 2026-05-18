ابۋ-دابيدە 6 جاسار قازاقستاندىق دجيتسەر چەمپيون اتاندى
الماتى. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە دجيۋ-دجيتسۋدان وتكەن حالىقارالىق تۋرنيردەن قازاقستاندىق سپورتشىلار جۇلدەلى ورالدى.
«Sagadat Batyr-QTT» سپورت كلۋبىنىڭ مالىمەتىنشە، ابۋ-دابي قالاسىندا وتكەن ءدۇبىرلى دوداعا الەمنىڭ 75 مەملەكەتىنەن 2 مىڭنان استام سپورتشى قاتىستى. جارىس قورىتىندىسى بويىنشا وتانداستارىمىز 1 التىن، 1 كۇمىس جانە 2 قولا جۇلدە يەلەندى.
6-7 جاس ساناتىنىڭ 22 كەلى سالماعىندا باق سىناعان ايلين يسكاكوۆا التىن الدى. ول بوز كىلەمدە 2 كەزدەسۋ وتكىزىپ، ۇلى بريتانيا مەن رەسەيدەن كەلگەن قارسىلاستارىن مەرزىمىنەن بۇرىن اۋىرتۋ ادىسىمەن تازا جەڭگەن. ايليننىڭ جەكە باپكەرى، قوڭىر بەلبەۋ يەگەرى ناريمان داۋىلبايەۆ تا ەرەسەكتەر اراسىنداعى باسەكەدە ۇزدىك ۇشتىكتەن كورىندى. ول قوڭىر بەلبەۋلەر اراسىنداعى 69 كەلى سالماق دارەجەسىندە باق سىناپ، قولا جۇلدەگەر اتاندى.
سونداي-اق ەرەسەكتەر اراسىنداعى 77 كەلى سالماقتا مۇرات دوسجانوۆ كۇمىس جۇلدە، 16-17 جاس ساناتىندا (60 كەلى) ەرقانات ەرقۇل قولا جۇلدە جەڭدى.
ەسكە سالايىق، الەكساندر ۋۆاروۆ اۋىر اتلەتيكادان ازيا چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتاندى.