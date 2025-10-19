گاۆايدەگى كيلاۋەا جانارتاۋىنان قايتادان رەكوردتىق دەڭگەيدە لاۆا فونتاندارى اتقىلايدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ گەولوگيالىق قىزمەتى گاۆاييدەگى كيلاۋەا جانارتاۋىنىڭ كەيىنگى اتقىلاۋىندا رەكوردتىق لاۆا سۋبۇرقاقتارى تىركەلگەنىن حابارلادى. ول 2024 -جىلدىڭ سوڭىنان بەرى تۇراقتى ارالىقپەن قايتالانىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform Euronews ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.
گاۆاييدەگى كيلاۋەا جانارتاۋى ءوزىنىڭ نەگىزگى كراتەرى حالەماۋماۋدان جاڭا لاۆا سۋبۇرقاقتارىن شاشىپ جاتىر.
كەيىنگى ەپيزود جۇما كۇنى كەشكە باستالدى جانە جەلتوقساننان بەرى 35- رەت اتقىلادى. عالىمدار بۇل ەپيزودتاردى ءبىر جولعى اتقىلاۋدىڭ بولىگى دەپ سانايدى. ويتكەنى ماگما ءبىر جولمەن جەر بەتىنە كوتەرىلەدى.
كيلاۋەا شىڭىنداعى كراتەردىڭ وڭتۇستىك ساڭىلاۋىنان شىققان سۋبۇرقاقتار شامامەن 500 مەتر بيىكتىككە كوتەرىلدى. اقش گەولوگيالىق قىزمەتى سۋبۇرقاقتار ۇستىندەگى گاز شلەيفى 5000 مەتردەن استام بيىكتىككە دەيىن سوزىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
كيلاۋەا - جەردەگى گاۆاي ۆۋلكاندارىنىڭ ەڭ جاسى جانە جەردەگى ەڭ بەلسەندى جانارتاۋلاردىڭ ءبىرى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن كيلاۋەا جانارتاۋىنىڭ قايتادان ويانعانىن جازعان ەدىك.