ادامنىڭ جازۋىنا قاراپ ميى قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن انىقتاۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - عالىمدار ادامنىڭ قولجازباسى مي ساۋلىعى تۋرالى ماڭىزدى اقپارات بەرە الاتىنىن انىقتادى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، جازۋ مانەرى كوگنيتيۆتىك بۇزىلىستاردى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋدىڭ قولجەتىمدى ءارى ارزان تاسىلىنە اينالۋى مۇمكىن.
قولجازبا تەك موتوريكا ەمەس، سونىمەن قاتار كۇردەلى مي قىزمەتىنىڭ ناتيجەسى. جازۋ كەزىندە ادام اقپاراتتى قابىلدايدى، وڭدەيدى، ۇيىمداستىرادى جانە ونى قوزعالىسقا اينالدىرادى. سوندىقتان مي قىزمەتى السىرەگەن كەزدە ادامنىڭ جازۋى دا وزگەرە باستايدى: ول باياۋلاپ، ۇزىك-ۇزىك ءارى ۇيلەسىمسىز بولۋى مۇمكىن.
پورتۋگاليالىق عالىمدار 62-92 جاس ارالىعىنداعى 58 قارت ادامنىڭ قولجازباسىن زەرتتەگەن. ونىڭ 38 ىندە كوگنيتيۆتىك بۇزىلىستار الدىن الا انىقتالعان. قاتىسۋشىلار ارنايى سيفرلىق قۇرىلعىدا ءتۇرلى تاپسىرمالار ورىندادى: سىزىقتار سىزدى، نۇكتەلەر قويدى، سويلەمدەردى كوشىرىپ جازدى جانە ديكتانت جازدى.
قاراپايىم تاپسىرمالار ايتارلىقتاي ايىرماشىلىق كورسەتپەگەن. ال ديكتانت كەزىندە كوگنيتيۆتىك بۇزىلىستارى بار ادامداردىڭ جازۋىندا انىق ەرەكشەلىكتەر بايقالعان. ولار جازۋدى كەش باستاپ، كوبىرەك شتريح قولدانعان، ارىپتەردىڭ كولەمى وزگەرىپ، جازۋ ۋاقىتى ۇزارا تۇسكەن.
عالىمداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ديكتانت جازۋ ميعا الدەقايدا اۋىر جۇكتەمە تۇسىرەدى. سەبەبى ادام ءبىر ۋاقىتتا تىڭداپ، ءسوزدى وڭدەپ، دىبىستى ماتىنگە اينالدىرىپ جانە قول قوزعالىسىن باسقارۋى كەرەك. ەگەر جۇمىس جادىسى مەن كوگنيتيۆتىك فۋنكتسيالار السىرەسە، بۇل پروتسەسس قيىنداي تۇسەدى.
زەرتتەۋشىلەر بولاشاقتا وسىنداي سيفرلىق جازۋ تاپسىرمالارى دارىگەرلەرگە كوگنيتيۆتىك بۇزىلىستاردى ەرتە انىقتاۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى. ازىرگە ءادىس قوسىمشا زەرتتەۋدى قاجەت ەتەدى، ءبىراق عالىمدار ونى قىمبات قۇرىلعىلارسىز-اق مەديتسيناعا ەنگىزۋگە بولاتىن قاراپايىم قۇرالعا اينالدىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
